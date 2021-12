Exigen sancionar a SEFIPLAN por no pagar deuda con municipios

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, fue señalado de incumplir con el acuerdo para pagar 500 millones de pesos en participaciones federales a 60 Ayuntamientos, de ahí en opinión de la legisladora del PVEM, Citlali Medellín Careaga, dicha omisión debe derivar en una responsabilidad legal para el funcionario.Durante la comparecencia de la contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, la legisladora del Partido Verde recordó que en 2019 el funcionario Lima Franco firmó y se comprometió ante las actuales administraciones municipales a saldar dichos pendientes generados en la administración de Javier Duarte y por ello los alcaldes se desistieron de continuar una controversia constitucional.Sin embargo, la diputada local lamentó que los gobiernos locales están por concluir sus periodos y el pago todavía no se concreta.Al respecto, Santoyo Domínguez reconoció que la Contraloría General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) y la SEFIPLAN han analizado este asunto y se proyecta proceder legalmente pero en contra de los responsables de no entregar las participaciones a los Ayuntamientos.“Lo hemos trabajado Finanzas, ORFIS, Contraloría y demás que están involucrados. No es un asunto fácil porque esto desbalancearía pagando. Todo esto yo creo que él (Lima Franco) seguramente encontrará una manera oportuna y estratégica de poder ayudar a los municipios porque eso es una necesidad que ellos tienen y nosotros lo entendemos, ir viendo de qué manera compensar esta corrupción que hubo y que dañó tanto a los habitantes de los municipios”, señaló la contralora general.Medellín Careaga indicó que son 60 municipios y más de 500 millones pendientes de entregar, sin importar que Lima Franco se comprometió y firmó un convenio, que está incumpliendo, reiterando que se trata de una omisión.“Nosotros creímos en su palabra y por ende quitamos la controversia porque él se comprometió a pagarnos y en el acuerdo de las partes decir, quitamos la controversia, establecemos un acuerdo entre las partes en donde usted, Secretario, iba a pagar durante el término 2019 y 2020 y no pasó, nos vio la cara a todos los Alcaldes en ese momento”.“Son más de 500 millones, estamos en cierre de año, yo actualmente soy diputada, ya no alcaldesa (de Tamiahua) pero esos recursos hacen falta en los municipios, eran recursos que iban a ser destinados para obra pública, obras que ya no se pudieron realizar”, agregó la legisladora del PVEM.La Contralora General insistió en que se trata de un tema que se aborda en mesas de trabajo, pues está incluido en una observación que marca el Órgano de Fiscalización Superior.“El punto es que el dinero que en su momento se debió haber dado ya no está, se fue y había una responsabilidad de alguien en su momento. Él es responsable del cumplimiento de entregar los recursos que correspondan pero en este caso, como es un adeudo ya es de alguna forma un pasivo”.“En estos pasivos nosotros lo que hacemos es revisar si pudieran proceder o se procede con las denuncias correspondientes por el presunto desvío de recursos o lo que pudiera ocasionar porque no es un recurso de este año. Son adeudos que se tienen, entonces en este sentido esa es la problemática con la que nos encontramos nosotros. Estamos tratando de cumplir y es parte de lo que comentaba, de los rezagos que estamos tratando de sacar”, agregó.En otro asunto, sobre presuntos actos de nepotismo al interior de la Secretaría de Turismo y de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) señalados por Medellín Careaga, la Contralora General pidió omitir datos personales y que los órganos internos de control actúen.La legisladora expuso presuntos casos de nepotismo al interior de la SECTUR con la jefa de la Oficina de Contabilidad y Control Presupuestal, así como el ejecutivo de Proyectos de Servicios Turísticos de la Dirección de Servicios Turísticos. Además, señaló el caso del Director General de Planeación y Desarrollo Turístico, relacionado con la secretaria directiva.