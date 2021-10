Exigen transparencia para conformar Consejo de Bienestar Animal en Veracruz

Integrantes del Conversatorio en Bienestar Animal exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) que el proceso para nombrar a los integrantes del Consejo Consultivo para la Atención y Bienestar de los Animales del estado de Veracruz sea transparente y se emita la convocatoria respectiva con base en su propia normatividad.En entrevista telefónica y de manera anónima, por temor a represalias, señalaron que la dependencia ya realizó una primera reunión de trabajo con otras instancias del Ejecutivo para integrar este comité, sin tomarlos en cuenta y favoreciendo a un sólo grupo animalista, lo que a su juicio denota que quiere que sea a modo."Hace cuatro días nos enteramos que ya estaban hablando con el Sector Salud, con las Fiscalías y la misma SEDEMA para hacer un comité pero no está integrado por ninguno de los que estamos en este conversatorio, es gente ajena y que de alguna manera está respaldada por Lourdes Jiménez Mora, directora del Proyecto Arpa", acusó una de las estudiantes.En sentido, acotó que para que se conforme un Consejo Consultivo se debe emitir una convocatoria pública para que los interesados, que cumplan con los requisitos, puedan inscribirse para poder integrarlo."En los lineamientos está estipulado ello y se hace una convocatoria, se hace la confirmación, la toma de protesta y la confirmación de las mesas de trabajo, eso es lo que en teoría se debe de hacer, lo cual no se hizo", denunció esta activista por los derechos de los animales.Detalló que son 104 los animalistas de todo el Estado que están tomando el Conversatorio organizado por la SEDEMA, mismo que concluye a mediados de noviembre, por lo que a su juicio, son los ideales para poder integrar el comité, ya que hay profesionales como veterinarios.Comentó que en esta reunión también participó la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA), sin que los participantes del diplomado hayan tenido conocimiento previo de que ya se estuviera llevando esta planeación."A nadie se nos avisó, simplemente los presentaron (...) Pedimos la intervención del nuevo responsable del área (Juan Carlos Contreras Bautista) y pues no nos contesta nada la SEDEMA y no se toma en cuenta a los profesionales médicos veterinarios, biólogos y creo que son convocatorias abiertas", reafirmó.Entre tanto, otro de sus compañeros apuntó que la justificación para hacer el comité con estas personas es que ya lo venían trabajando desde hacía ocho años, por lo que debían ser éstas quienes lo integraran."Pero nosotros estamos molestos porque las leyes que protegen a los animales han cambiado, entonces no pueden haber hecho ese grupo desde hace ocho años, eso definitivamente es imposición. Se debe -nombrar- como lo marca la ley y el reglamento (...) Todo esto se da a modo ahorita que María del Rocío Pérez Pérez sale de SEDEMA y se integra Juan Carlos Contreras Bautista", refrendó.Adicionó que al enterarse de la reunión de la semana pasada, se les hizo "raro" que se realizara en lo oculto "y a nosotros eso no nos parece nada bien (...) Hasta el momento desconocemos (a los integrantes del comité) y por eso es nuestra molestia (...) Estamos alertas y en espera porque no queremos imposición, que todo vaya de acuerdo con la Ley".