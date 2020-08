Exigen vecinos de Banderilla atención a viviendas afectadas por lluvias

Ciudadanos del municipio de Banderilla, exigen que el alcalde, Juan Manuel Rivera González que atienda a las familias afectadas por las torrenciales lluvias del sábado.



Y es que a pesar de que las inundaciones han sido un problema durante toda la Administración, el edil no presentó ningún proyecto para resolverlo; además, no atiende a los afectados, señalaron vecinos del fraccionamiento Capulín.



Refirieron que decenas de familias tuvieron daños en sus viviendas y algunas perdieron prácticamente todo, como en Xaltepec y la Haciendita.



“Y hasta el momento el alcalde no ha salido de su casa, se resguarda del coronavirus y dejó al municipio olvidado, nadie sabe que está haciendo, tiene a Banderilla en el olvido”, recriminaron.



Ante esta situación, pidieron a las autoridades estatales que apoyen a la población, pues, aunque Protección Civil reportó que eran "daños menores" y “nada qué lamentar”, las fotografías muestran los daños a las viviendas.