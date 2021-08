¡Estamos con el agua hasta el cuello! Los veracruzanos vivimos la experiencia cuando los temores al huracán “Grace” dejaron de ser tales y se hicieron realidad. Muchos aún sufren los golpes de agua o están amenazados por las crecidas de los ríos. Pero, el lío o peligro en el que estamos sumergidos es más amplio y profundo que los efectos de “Grace”.El tema del presente escrito, sin embargo, se enmarca mejor con otros dichos o refranes: Al mal tiempo, buena cara o No hay mal que por bien no venga, pues a pesar de todo queremos construir un mensaje optimista, pero no con el optimismo trágico de algunos cristianos que predican: ¡Hay que morir para vivir!En las actuales circunstancias nos solidarizamos con todos aquellos que sufren por algún motivo y, en un plano meramente humano, referimos la frase célebre de Soren Kierkegaard: “La vida sólo puede ser comprendida mirando hacia atrás, pero ha de ser vivida mirando hacia adelante”.La exigencia universal de una vida digna se comprende desde los pueblos que se conocen como los últimos, los incapaces, los débiles, los marginales, los marginados, los excluidos, los indefensos. Aquellos que tradicionalmente se han conocido como los pobres. De sus pobladores podemos aseverar que son personas, que son alguien y no son algo, aunque no pocos están convencidos de que son nadie.En esta ocasión queremos pensar y considerar el asunto con atención y detenimiento para proponer a las abogadas y a los abogados su estudio, mejor comprensión, formarse una opinión sobre ello y, quizás tomar una decisión. En realidad, la propuesta es para todos aquellos que tienen algo que ver con el derecho y con los derechos humanos.Nuestra mirada está puesta en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1°, párrafo quinto, que en su letra dice: “Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”Hemos abandonado el Derecho penal tradicional que creció al amparo de nociones normativistas y que sólo sirvió para mantener el desorden establecido. Somos recién conversos a un derecho penal nuevo que debe contribuir al progreso del ser humano, mujeres y hombres, y de la sociedad, ya que así lo exigen sus propias líneas de fuerza.Evitemos cualquier confusión. No estamos escribiendo sobre el Sistema de Justicia Penal Nuevo (2008) y que se está haciendo viejo, no tanto ni tan solo por el tiempo transcurrido, sino porque viene arrastrando las malas prácticas de antaño.Derecho penal nuevo es aquel que exige una intensa relación con la Criminología. La herencia de la Criminología crítica de Elena Larrauri ayudó a comprender que bajo el nombre de “Criminología” se cubrieron el conjunto de las ciencias sociales y que de esos estudios son herederos —afirma Larrauri— la Criminología feminista y la Victimología (Larrauri, 2006).El Derecho penal que queremos mostrar es la rama del saber jurídico que, mediante la interpretación de las leyes penales, propone a los jueces un sistema orientador de decisiones que contiene y reduce el poder punitivo [el poder de imponer penas], para impulsar el progreso del estado constitucional de derecho. (E.R. Zaffaroni).En una palabra, el problema del contexto es la discriminación. Una discriminación que ha echado por tierra la regla general de la no discriminación contenida en el último párrafo del artículo primero constitucional, trascrito arriba. Se discrimina a los indígenas y a los migrantes por ser los más pobres entre los pobres, se discrimina a la mujer por ser mujer, se descarta a los niños por todavía no ser útiles y a los ancianos por ya ser inútiles, se descarta a los discapacitados en razón de tener capacidades distintas, a los enfermos por su falta de salud. Se discrimina también por creencias, opiniones o preferencias sexuales e, incluso por el estado civil.Ahora bien, para formular nuestra presentación y buscando la analogía, atraemos el conocimiento de la doctrina de la no-violencia en una sociedad pluralista, en la cual se distinguen tres posibilidades de acción:Una posibilidad es la de aquellos que den señales radicales de sus convicciones y se nieguen a tomar parte en la violencia allí donde ésta se manifiesta. Naturalmente esto significa renunciar a determinadas funciones, renunciar a actividades, a profesiones específicas (Un ejemplo de esta renuncia social parcial, a finales del siglo XX, fue la negativa a prestar el servicio militar por motivos de conciencia).Una segunda posibilidad de responder al menos de forma aproximativa a la exigencia de renunciar a la violencia en el mundo es la de intentar constantemente insuflar el espíritu de la no violencia en las estructuras, instituciones y decisiones de la sociedad para conseguir un decrecimiento de esa violencia en el mundo.Finalmente, hay que tener en cuenta una tercera posibilidad respecto de la exigencia de la no violencia. Al menos en principio, debe existir la posibilidad del ciudadano, por responsabilidad frente a la sociedad, abogue por la implantación del derecho en esa sociedad con los medios coactivos de que dispone el Estado de derecho.Así, nuestra presentación es sencilla discriminar es ejercer violencia sobre las personas discriminadas.La teoría del derecho penal aclara que es necesaria la racionalidad de los medios coactivos y que se pueden reducir a dos grupos: (1) cuando la acción del Estado persigue la reparación del daño causado (sanción civil); y, (2) cuando la acción del Estado busca interrumpir alguna conducta que amenaza un bien jurídico (sanción administrativa).La novedad es la toma de conciencia de que en ninguno de los dos grupos citados cabe lo pena, pues ésta es un medio coactivo sinsentido. Las penas están perdidas, afirman los estudios del derecho penal.Evidentemente, la presentación separada de cada una de aquellas tres posibilidades responde a una construcción de tipo idealista. En la vida concreta, las tres aparecen mezcladas.Es posible que el ciudadano concreto se niegue de plano a la violencia en un sector determinado y, por tanto, a discriminar; que en otra parcela sólo pueda aspirar al decrecimiento de la violencia y de la discriminación; y que simultáneamente, en un tercer sector, utilice la violencia sancionadora del Estado de Derecho, con la intención de cerrar el paso a otras formas de violencia como la discriminación, tan patente en el sistema penal tradicional.