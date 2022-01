Exigirán destitución de jefa de manzana por amenazar con exterminar gatos callejeros

Animalistas y rescatistas independientes de Xalapa harán una marcha para pedir al Ayuntamiento la destitución de la jefa de manzana de los edificios Xolostla de la Unidad Habitacional Xalapa 2000, quien presuntamente amenazó con “erradicar por completo” a los gatos ferales que viven en áreas comunes de esa zona.Al respecto, Nidia Contreras, quien junto con otros vecinos de esta colonia se han dedicado a cuidar a los felinos callejeros, refirió que la protesta será el domingo a las 12:00 horas, partiendo del Teatro del Estado hasta la Plaza Lerdo, por lo que invitan a otros defensores de los derechos de los animales a unirse a la manifestación.Comentó que esta persona en vez de atender el problema de los "callejeritos", aprovechó su posición dentro de la Alcaldía para amenazar con el sacrificio la manada compuesta por unos 50 individuos, de los cuales cinco fueron envenenados recientemente, provocando la muerte de tres."Cuando una persona tiene un liderazgo o un cargo, debe cuidar que sus palabras y hechos sean para sumar no para restar. Estamos más que seguros que lejos de buscar la solución para que los gatitos no estuvieran a la intemperie, de que fueran esterilizados, que comieran siquiera tres veces al día, mejor incitó el odio de los vecinos levantando firmas para su exterminio. Por eso queremos que sea destituida de su cargo como jefa de manzana", manifestó.Expuso que con esta marcha pacífica sólo buscarán ser escuchados, por lo que también invitó a la ciudadanía a participar de la actividad en favor de los felinos y contra el maltrato animal en la Capital.Sobre los animales envenenados que fallecieron, detalló que se siguió el protocolo y sólo están en espera de los resultados de la necropsia y ya fueron sepultados."Ya todo está hecho pero aún es necesario que nuestra voz sea escuchada. Si bien sabemos que no tenemos pruebas contundentes, como fotos o videos de la señora jefa de manzana poniendo el veneno, sí sabemos que la única persona que lanzó amenazas contra ellos fue ella", reiteró la activista.Por ello, insistió que una persona actúa de esa manera no está capacitada para tener ningún cargo, "ni como jefa de manzana ni como nada, porque lejos de buscar soluciones que preserven la vida y la protejan, para ella la única solución fue que se hiciera una redada y se sacrificara a todos lo callejeritos de esta zona".Contreras agradeció el respaldo del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, quien aseguró que se aplicará el Reglamento Municipal de Protección Animal en casos como el ocurrido en dicha colonia y que no está dispuesto a solapar malas acciones de nadie.