Éxito en redes, los animales fantásticos de la artista plástica Patricia Blanco

Todo un éxito en redes han resultado las ilustraciones de animales creadas por la creadora plástica Patricia Blanco, enorme desfile de entes que incluye tortugas, tucán, gato con gafas, lechuza, mariposa, garza, !vaya¡ hasta Saskia, la mascota de Maricela Ramírez Abonce.



Egresada de la facultad de Artes Plásticas de la UV, maestra en grabado por la UNAM, Patricia Blanco se ha dedicado tanto al grabado como a la ilustración o el dibujo, en la mayoría como artista independiente, creadora de su propia marca “Ediciones Maravillantes”.



Los ingredientes que le gustan combinar en sus trabajos es la ciencia y el humor. Eso se percibe en sus dibujos de animales. Como el Gato con Gafas, creado originalmente a petición de Mateo, pero que finalmente quedó en manos de Rosalía Totis Aceves.



Y fue precisamente su hijo Mateo el responsable de esta serie de animales fantásticos. Cierta tarde en que el travieso niño pintaba, pidió ayuda a su mamá para que le coloreara sus trabajos, para apoyarse ella, como toda profesional, recurrió a una enciclopedia, que al abrirla encontró imágenes de reptiles. Ahí fue donde surge Tuátara esfenodonto, el primer dibujo que subió a Instagram.



Pero lo mejor fue cuando los dibujos llegan a Facebook, donde las peticiones de sus trabajos abundaron. Tan creativa que es, uno tras otro fueron surgiendo: un pez, una lechuza, un gallo copetón, un delfín... o los más fantásticos como “Jirafashionista “, el mono motociclista, ave alcatraz en bici, entre otros que surgieron de la fecunda imaginación de la artista.



Paty Blanco nos comenta durante la entrevista que, en cierta ocasión se encontró una libreta, de hace 15 años, con dibujos. Trabajos que hizo a un lado para dedicar su tiempo para crear otros. Y ahora, reinicia esa etapa.



Ella dibuja por igual a los animales fantásticos, así como a los dibujos con línea científica, para ilustrar trabajos que le solicitan. Hay investigadores, biólogos, etcétera que necesitan ilustraciones para complementar sus trabajos.



El lado creativo de Patricia Blanco le permite manejar con destreza el grabado, figuras de animales intervenidos o colocados en situaciones fantásticas, como universo creado aparte, en los que usa líneas de distintas técnicas.



Patricia Blanco ha creado dos marcas para dar a conocer su obra. Primero surge La Libro, allá por el 2015, “aunque no exista la palabra, me identifico plenamente con La Libro, pues además de que incluyo libros, fue una marca que me permitió decir “la libro “ y salí adelante. “



“Con Ediciones Maravillantes incluyo varias líneas, como libretas, grabados, libros artesanales (híbridos, de artista, objeto), los muñequitos articulados, figuras, ahora está la ilustración de estas figuras que no pensé tuvieran tanto éxito”, refiere.



Y es que su nueva serie es como un zoológico, como hacer un bestiario, en el que mezcla a los animales antropomorfos, con rasgos humanos, vestidos, en posiciones o con prendas como gafas o sombreros así como ilustraciones bien detalladas del cómo es cada especimen. O sea, para todos los gustos.