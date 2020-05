Exitosa, la estrategia del Gobierno Federal contra el COVID-19: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que gracias a las decisiones sanitarias que impulsó su gobierno ante el COVID-19 y la suma de voluntades con diversos sectores, se pudo enfrentar la pandemia y con esto salvar vidas, por lo que lo calificó como una estrategia “exitosa”.



En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal aseguró que se vencerá el desafío que representa la pandemia del Coronavirus.



“Creo que ha sido exitosa la estrategia que se ha llevado a cabo. Habrá tiempo para hacer un recuento de lo que se ha hecho en estos tiempos. Todavía no se puede hacer el balance final, la evaluación final, porque estamos en plena pandemia, sobre todo en el Valle de México, estos días son cruciales. Una vez que se cumpla con los pronósticos, que es lo que todos deseamos, que empiece el descenso (…) en el número de casos y, sobre todo, la pérdida de vidas humanas, cuando se inicie el regreso a la ‘nueva normalidad’, vamos a poder decir que esto fue lo que se llevó a cabo, presentar hasta la bitácora de lo que se hizo".



“Yo estoy –en lo que cabe, porque no deja de ser una tragedia algo terrible, cuando se trata de pérdida de vidas humanas–, estoy optimista porque creo que vamos a vencer este desafío”.



“Ha sido la suma de esfuerzos, la suma de voluntades para avanzar todos juntos y seguir domando la pandemia como se ha venido haciendo”.



“Tenemos las camas suficientes, de hospitalización, de terapia intensiva, los médicos, los equipos que no se tenían, los ventiladores y se puede enfrentar la pandemia en una situación mejor, mucho mejor y salvar más vidas. Todo esto, porque funcionó lo de la Sana Distancia, las decisiones que se tomaron a partir de los médicos, de los científicos, esto nos ayudó mucho”.



Acompañado de su Gabinete de Salud, el mandatario reiteró que a la sociedad mexicana se le debe de dar una medalla de oro por acatar las medidas sanitarias, mientras que medalla de plata para los médicos, enfermeras “que siguen ahí en el frente de batalla, arriesgando sus vidas. Son héroes, heroínas, todo el personal médico”.



Mientras que la medalla de bronce es para los especialistas, científicos, matemáticos, “que nos han ayudado para las proyecciones, así como a las organizaciones de la sociedad civil que se han adherido, que se han sumado”.



En este sentido, resaltó el acuerdo que el Gobierno Federal suscribió con organizaciones de hospitales privados para atender a pacientes no COVID “y se pudiera utilizar hospitales públicos sólo para la atención de COVID-19. Yo creo que en muy pocos países del mundo se llegó a un acuerdo como el que se llegó en un su momento en México”.



Lamentó la pérdida de vidas humanas y envió su pésame a familiares de personas que han perdido la vida por esta pandemia.



Resaltó el trabajo hecho por Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud (SSA), debido a que aseguró que desde hace mucho tiempo en México no se tenía a un titular del sector que fuera científico o una eminencia como lo es, señaló, el Secretario.



“Hubo tiempos en que economistas o abogados fueron Secretarios de Salud, entonces ahí queda eso”, dijo.