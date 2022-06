Exitoso concierto de clausura del ciclo “El Barroco en la Tradición del Son”

El arpa de pico y la flauta barroca fueron los instrumentos que sonaron fuerte anoche en la sala “Emilio Carballido” del Teatro del Estado, en el concurrido concierto de clausura de las actividades del ciclo “El Barroco en la Tradición del Son”, que tuvo como sede Boca del Río, Veracruz Puerto y Xalapa.El programa se hizo con el apoyo del Centro Veracruzano de las Artes (CEVART) “Hugo Argüelles”, en coordinación con la Secretaría de Cultura federal, a través del Centro Nacional de las Artes, así lo indicó el promotor cultural Leopoldo Novoa al agradecer al público la asistencia.Fue el maestro Miguel Ángel Zamudio Abdalá, jefe del Centro Cultural Centro Veracruzano de las Artes ''Hugo Argüelles", quien condujo la ceremonia de clausura, momento en que presentó a cada uno de los participantes del concierto que recibieron un cálido aplauso por su trabajo.El “Barroco en la Tradición del Son 2022” mostró la fuerte influencia que ese género musical tiene en nuestra música popular, como así lo demostraron en el escenario Leopoldo Novoa, las arpistas Alejandra Paniagua y Bárbara Cerón, los instrumentistas Eloy Cruz y Enrique Barona, el reconocido flautista Horacio Franco y las bailarinas, la reconocida Magdalena Villarán, con más de 25 años de promover este género dancístico y la tlacotalpeña Karen García, que imprimió toda la picardía cuenqueña del bailable.El ciclo “El Barroco en la Tradición del Son” hizo visible la vinculación que tiene la música barroca con el son jarocho. Su importancia permitió que nuestra comunidad artística conozca los orígenes del son, de las influencias que ha tenido, cómo ha sido su evolución, hasta llegar a nuestros días con ese sonido, resultado de la fusión de estilos.El flautista Horacio Franco sostuvo que la música barroca fue una emigrante de lujo, al referirse a aquella época, destacó que toda esa “música popular, como el son, era música clandestina, popular, que nunca se escribió, que se modificó hasta dar como resultado esto que acaban de oír: sones jarochos, sones huastecos, música tradicional que fue a parar a Europa. De qué manera, cuándo, dónde o por qué, no lo sabemos a ciencia cierta. El caso es que para los europeos del siglo XVII y XVIII era española simplemente porque se daba en España. Obvio, después de investigar, cotejar y comprobar, vemos que tiene mucho que ver este mestizaje a la novohispana que debemos cerrar, en este recapacitar para entender que ya no es rencor histórico, ya no es que nos consideremos un pueblo sometido, para no herir susceptibilidades. Es que nuestros ancestros españoles sí fueron muy mezquinos con nuestros ancestros indígenas y nuestros ancestros negros. Hay que reconocer que sí fueron avasalladores en ese encuentro con los pueblos indígenas”.Agregó que las tradiciones diferentes –la danza barroca, la danza tradicional jarocha, el arpa jarocha, el arpa barroca– “nos hermanan” aunque hay sectores musicales que desconocen esto o que consideran que es especulación.Los asistentes fueron privilegiados al escuchar esta fusión de sonidos, de danzas, particularmente muchos jóvenes y niños estudiantes de música.La directora del Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC), Silvia Alejandre, estuvo muy atenta y pendiente de la realización del concierto.