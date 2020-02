Exlíder sindical del CICE pretendía hacer mitin con engaños, en Veracruz Puerto

Pese a que el comité que encabeza Isidro Misarte Landa, nuevo secretario general del sindicato de la empresa Corporación Integral de Comercio Exterior (CICE), ya tiene la toma de nota por parte de las autoridades, este martes, el exlíder sindical citó a trabajadores activos a las instalaciones del corporativo para la supuesta entrega de un préstamo que les darían. La policía lo revisó junto con sus colaboradores, ya que le anteceden denuncias por presunto abuso de poder e incitar a la violencia.



José Luis Hernández, “El Tribilín”, ya como exdirigente del Sindicato Portuario del CICE, citó esta mañana a las afueras de la empresa portuaria CICE a la base trabajadora argumentado un supuesto préstamo, cuando ya no tiene injerencia en esos asuntos.



Fueron cerca de 30 trabajadores a las instalaciones, a base de engaños, ya que no había ningún préstamo autorizado por la empresa. Señalan que José Luis Hernández quería ocupar a esa gente para hacer un mitin en su beneficio, ya que a pesar de ser destituido, pretende regresar al poder.



“El día de hoy, nosotros le entregamos al corporativo la toma de nota que me otorgó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual me avala como nuevo dirigente sindical. A él (“El Tribilín”) lo desconocieron por abuso de poder, corrupción, sobornos y ventas de plazas”, señaló Isidro Misarte Landa, secretario general del sindicato del CICE.



Cabe mencionar que cuando “El Tribilín” llegaba al lugar citado, acompañado por su comitiva, fue interceptado por elementos de Seguridad y sometido a revisión, ya que cuenta con antecedentes de incitar a la violencia y presuntamente portación de armas entre sus colaboradores.



Son cerca de 650 trabajadores adscritos al sindicato, los cuales están asignados a la zona portuaria. El nuevo dirigente señala que buscarán aumento salarial y tratarán de mejorar las condiciones que se dieron en administraciones pasadas.