Exlíderes defraudaron con cajas de ahorro a petroleros en Poza Rica y siguen impunes

Héctor Cruz y Donaciano Ortiz, exdirigentes de organizaciones de trabajadores jubilados que manejaron cajas de ahorro, siguen impunes ante el fraude a personas que invirtieron en sus dos agrupaciones.



Lo anterior lo acusaron los afectados, quienes dijeron que son 400 socios que depositaron su confianza y su dinero en Solidaridad y Departamento de Jubilados, pero hasta hoy ninguna autoridad ha procedido.



Expresaron haber confiado en Héctor Cruz Rodríguez, quien dirigía la asociación civil Solidaridad y en Donaciano Ortiz Hernández, que también manejó dinero pero a través del departamento de petroleros jubilados.



Los socios llevan meses realizando plantones frente a las oficinas donde era Solidaridad, en la colonia Obrera, aunque no hay autoridad que logre la aprehensión de los 2 ex dirigentes que, a decir de ellos, son responsables directos del manejo de dinero.



Además, los afectados dijeron que siguen desgastando sus bolsillos en pleitos legales y en sus enfermedades, ya que más del 90 por ciento son adultos mayores.



Mercedes Kehoe, hija del ex líder nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Heriberto "El Güero" Kehoe Vincent, uno de los agraviados, explicó que los casos están en manos de la Fiscalía General del Estado y consideran que han sido mejor atendidos.



Lamentablemente aún no hay indicios de los responsables.



Se desconoce el paradero de Héctor Cruz, pero tampoco han logrado que dentro de la asociación Solidaridad se reintegre la directiva para que se continúe con la recuperación de recursos, así también el cobro de adeudos a socios que están pagando los préstamos solicitados.



Mencionó que hay socios que de manera individual lograron recuperar sus patrimonios tras ganar juicios, pero no hay recurso para que se cubra lo pendiente.