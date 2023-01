Exmagistrados del extinto TEJAV anunciaron que irían a trabajar y SSP cerca edificio

Desde la noche del martes 3 de enero policías estatales resguardaron la Torre Olmo, en donde se encuentran las oficinas del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).Mediante un comunicado, dicho Tribunal anunció que, en cumplimiento a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el incidente de suspensión relativo a la controversia constitucional 266/2022, reanudaría labores este 4 de enero.“En los mismos términos que se venían realizando por parte del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, quedando sin efectos cualquier acuerdo de suspensión de plazos realizado con anterioridad del presente comunicado”.Al menos 40 elementos rodearon el edificio, señalando que no se dejaría pasar a ningún magistrado del extinto tribunal.Cabe recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) concedió una suspensión a los magistrados del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJAV) para que no sean cesados de sus cargos y continúen en funciones.Por esta razón, los magistrados Roberto Alejandro Pérez Gutiérrez, Pedro José María García Montañez, Luisa Samaniego Ramírez y Estrella Alhely Iglesias Gutiérrez deberían de continuar en funciones hasta que se resuelva si es constitucional la extinción del TEJAV.Además, la Corte determinó que los nuevos magistrados del recién creado Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), Leticia Aguilar Jiménez, Rosalba García Salazar, Diana Aróstegui, Jaziel Cabrera Pacheco, Roberto Sigala Aguilar y Rubén Hernández Mendiola, no podrán asumir funciones.Y es que los magistrados del TEJAV promovieron la controversia contra el decreto que reformó el artículo 67 de la Constitución Política del Estado y su publicación en la Gaceta Oficial con número extraordinario 502 de fecha 19 de diciembre del 2022, mismo que determinó la creación del TRIJAEV y la extinción del TEJAV.En su fallo los ministros establecieron que los magistrados del TRIJAEV no podrán asumir funciones mientras no exista una sentencia definitiva en este asunto:“(…) concede la suspensión para el caso de que durante el trámite de la presente medida cautelar se haya realizado la designación de las o los magistrados que hace referencia el decreto impugnado, estos no ejerzan el cargo ni entren en funciones hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto, a fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes jurídicos que el actor estima vulnerados y, para que, de ser el caso, la sentencia puede ejecutarse eficaz e íntegramente”.La Corte aún no ha decretado una sentencia definitiva en torno a la controversia, por ello la suspensión otorgada todavía puede modificarse o revocarse.