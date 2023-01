Exobreros de la fábrica de Río Blanco no quieren que Universidad Bienestar use terreno

Al inicio del evento del 116 aniversario de los Mártires de Río Blanco, un pequeño grupo de ex obreros de la fábrica que funcionó en este municipio protestó para exigir que no se ocupe el campo CIDOSA para una escuela.Tras quejarse porque no fueron invitados al evento argumentando que ellos son parte de este gremio, dijeron que no han sido escuchados y en el campo CIDOSA se pretende construir una Universidad del Bienestar cuya matrícula no tiene más de 40 alumnos.Pero ese sitio es fundamental para el deporte de los rioblanqueses, pues los demás lugares para poder hacer ejercicio y deporte están descuidados por parte del Ayuntamiento.A grito de “¡Queremos ser escuchados, Gobernador!” Los ex obreros exigieron ser atendidos, pero fueron abordados por personal del gobierno del Estado para que guardarán silencio y les aseveraron que después serían atendidos.Momentos más tarde y al ser sacados de la zona del evento, se apostaron en el camellón y exhibieron dos pancartas que a la letra dicen: "AMLO actúa en el mal gobierno de Veracruz" y "Fuera Cuitláhuac García de Veracruz".