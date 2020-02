Expeñista que ayudó a Duarte a bajar su pena también le descongeló cuentas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) procederá penalmente contra su exdirector de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Mauricio Moreno Balbuena, por haber descongelado las cuentas bancarias del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.



Moreno Balbuena, cabe recordar, fue denunciado en enero pasado por la misma UIF ante a Secretaría de la Función Pública porque cuando fungía durante el gobierno de Enrique Peña Nieto pidió a la entonces Procuraduría General de la República (actualmente Fiscalía) que se reclasificará el delito de delincuencia organizada que enfrentaba el exmandatario veracruzana por el de asociación delictuosa, lo que terminó por reducir su pena en prisión.



Ahora, este viernes el diario nacional Reforma da a conocer que el actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reconoció que Moreno Balbuena deberá “enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público”.



Y es que no sólo descongeló las cuentas a Duarte, sino también a narcotraficantes, políticos y abogados.



En 2017, el exfuncionario determinó que no tenía elementos para acusar por delitos financieros al reconocido abogado Juan Collado, quien llegó a ser señalado por lavado de dinero y delincuencia organizada.



“Y en 2018 desbloqueó al menos 722 cuentas de personas vinculadas al Cártel de Sinaloa”, señala Reforma.



Sobre su actuar en el caso Duarte, Nieto Castillo señaló que tres meses antes de que concluyera el sexenio peñista, Moreno Balbuena solicitó la reclasificación del delito que enfrentaba Duarte, lo que ni siquiera es competencia de la Unidad de Inteligencia Financiera.



“Esto me parece que no solamente es incorrecto, sino también resultó nocivo, en razón de que el Ministerio Público asumió ese criterio como válido y solicitó ante el propio juzgado que se recalificara el delito de Javier Duarte. Creemos que este tipo de conductas no deben de quedar impunes”, dijo.



El diario señala que por lo ocurrido, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y un proceso administrativo ante Función Pública.



Reforma explica que Moreno Balbuena hoy está retirado y realiza actividades de carácter privado, “pero podría enfrentar procesos judiciales por su actuación irregular como servidor público”.