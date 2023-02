Experimentan “milagrosa” pesca de Sierra en puerto de Veracruz

Pescadores del puerto de Veracruz han tenido una pesca “milagrosa” de Sierra y han llegado a capturar hasta una tonelada de esta especie cuya temporada de auge es en cuaresma, no durante inicios de año.Para los hombres del mar, este arribazón es un milagro ya que a finales del año pasado también lograron pescar cerca de 2 toneladas y atribuyen esta inusual captura a que recientemente pasearon en sus lanchas al Santo Patrono de Veracruz, San Sebastián.Y es que el presidente de los pescadores de la Baja Blanquilla, José Ventura, señaló que aún en temporada de sierra la captura máxima es de 80 kilogramos.“Gracias a Dios fue una muy buena captura (…) hace 15 días que hicimos el paseo de San Sebastián que nunca lo habíamos hecho aquí a un santo, vino el Obispo, nunca se había visto que un Obispo se subiera con nosotros y paseamos a San Sebastián. Un milagro gracias a Dios y un milagro que vino la arribazón, no tanto así muchísimo, pero en este tiempo casi no se mata sierra, capturamos una tonelada en dos días, para estos días en febrero no hay”, indicó.La oferta de la especie ha generado la baja de los precios, actualmente se comercializa en 50 pesos el kilogramo y se distribuye en el mercado de pescadería.La captura fue a 4 kilómetros de la zona de costa y la realizaron entre 10 pescadores y 2 lanchas.“A 50 pesos, está bastante accesible. Este producto va todo a pescadería del mar, este día de nortes la vamos a pasar tranquilos”.Los mismos pescadores señalan que esta especie es la única cuya producción ha sido buena, las demás, están en déficit.Sólo el 20 por ciento del total del padrón de pescadores que es de alrededor de 800 son los que cuentan con los permisos y artes de pesca para la captura de sierra.