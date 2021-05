Expersonal de limpieza del Congreso lleva sus reclamos a Derechos Humanos

Tras ser despedidos por la empresa Servicios Integrales de Limpieza (SLI), la cual ofrece el servicio de aseo en el Congreso del Estado, exempleados ahora acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja.



Los empleados afirman que, aunque todos los trabajadores se manifestaron, sólo a ellos no se les renovó su contrato debido a que expusieron los abusos que han sufrido por parte de esta empresa



Rosa Aurora González dijo que ella fue quien alzó la voz ante los diputados es una de las 7 despedidas, junto con Mónica Castillo; Karina Vázquez, Moisés Sánchez, Jorge Ornelas y Verónica Posada.



Explicaron que la semana pasada, luego de que no les renovaron su contrato, acudieron al domicilio del dueño de la empresa SLI, Jorge Luis Sandoval Landa, quien se deslindó del tema.



“Fuimos a ver al dueño a Perote; él nos atendió y nos dijo que para él nosotros seguíamos laborando, pues su encargado le dijo que todo estaba bien dentro del Congreso.



“Él desconocía realmente lo que se había hecho y dijo que desconocía el tema. Nos citó el día viernes a su casa y nos citó para el sábado en Xalapa a las 10 de la mañana, pero ya no nos abrieron”, lamentaron los afectados.



Añadieron que abogados de la empresa los citaron este lunes a las 10 de la mañana, pero sólo les confirmó que ya no regresarían a trabajar.



Mónica Castillo expuso que en su caso existen pagos pendientes de sus salarios y la empresa le informó que llevarán el caso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje



“No nos han pagado lo que nos corresponde, en mi caso; el abogado dijo que nos citarán en Conciliación sin darme realmente lo que es”.



Explicaron que por esta razón decidieron acudir ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puesto que consideran que sólo se están tomando represalias en su contra con el apoyo del Congreso del Estado.



“Venimos a poner una queja porque cuando nos sacaron del Congreso fue con la seguridad; estábamos laborando y venimos a dar esa queja. Pedimos que nos expliquen la razón por la que fuimos despedidos, pero no hubo.



“Nadie de nuestros compañeros firmó contrato porque no estábamos conforme, pero sólo nos sacan a quienes nos manifestamos y alzamos la voz en el Congreso”, aseguró Aurora González.



Finalmente lamentó que ningún diputado de la LXV Legislatura los ha llamado y ha atendido su situación, aunque se quedan sin empleo en plena pandemia de COVID-19.



“Ningún diputado ha acudido en nuestro favor; realmente no tenemos el apoyo de nadie desde que nos manifestamos el día 2 de mayo”, agregó González.