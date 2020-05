Expertos atienden a pacientes con COVID-19 en hospitales de Veracruz: Salud

En los hospitales de Veracruz no hay improvisados para atender a pacientes de COVID-19, hay gente experta y que merecen todo el reconocimiento a su trabajo, asentaron las autoridades sanitarias del Estado.



Durante el mensaje diario que se otorga a los veracruzanos, se informó sobre la ubicación de los hospitales COVID-19 y cómo están operando el resto de las unidades médicas con los demás servicios que no son propiamente de infecciones respiratorias agudas.



Al respecto, se refirió que los hospitales COVID en la zona norte son los siguientes: el hospital regional de Poza Rica; en las altas montañas, el hospital regional Río Blanco; en la región centro, están: el hospital de Alta Especialidad de Veracruz (HAEV), el Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio (CAE) de Xalapa y hospital regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón, mientras que en el sur del estado, se encuentra el hospital regional de Coatzacoalcos Dr. Valentín Gómez Farías.



“Estás unidades, tienen equipo y personal médico y de enfermería especializado en la atención de COVID-19, porque son compañeros que se han estado preparando y capacitando de manera continua, no hay improvisaciones, son gente experta y que merecen todo el reconocimiento a su trabajo” se aseguró.



En otro tema, se expuso sobre la atención de otros problemas de salud en los hospitales, por lo que, para quienes necesitan atención por diabetes mellitus, hipertensión arterial, control del embarazo o alguna infección gastrointestinal, pueden acudir al centro de salud más cercano.



“Ahí también están los compañeros trabajadores de la salud que estarán muy al pendiente de la atención que ustedes necesiten; incluso si el personal médico, detecta algún síntoma de infección respiratoria o que el paciente requiera la atención de un especialista, inmediatamente lo canalizará al hospital que corresponda”.



Es así que, si el servicio es de urgencias, por razones de accidentes, atención de partos y otros temas en los que se vea expuesta la seguridad de la vida, los pacientes serán atendidos de manera inmediata en todos los hospitales del sector salud del estado.



En este sentido, se hizo un llamado muy particular a los familiares de los pacientes de urgencias:



“Por favor, eviten ir en grupos de más de dos personas a los servicios de urgencias, pues no podrán pasar, el acceso sólo será para el paciente y el personal médico brindará la información necesaria al familiar que quede a cargo; todo esto, por la seguridad de ustedes, para que estén protegidos, de ninguna manera es porque se busque distanciarlos de sus parientes”, se detalló.



Sobre los hospitales privados que están atendiendo a pacientes con COVID-19, se informó, que al presentar síntomas de esta enfermedad, se debe acudir a los hospitales de sector salud o llamar al 800 0 1 2 3 4 5 6.



Para finalizar, se pidió confianza en el gobierno del estado, ya que se aseguró que está trabajando continuamente en las estrategias contra el Coronavirus.



“Y con la suma de esfuerzos vamos a lograr salir adelante, ahí tienen ustedes ya los avances importantes en los centros de atención médica expandida (CAME-C19), que van a estar en Xalapa, Veracruz, Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos”.