Expertos decidirán cuándo se dejará de usar cubrebocas en Veracruz: Gobernador

Ante la tendencia a la baja de contagios de COVID-19 y el Plan Nacional de Vacunación, existe la posibilidad de que como en otros Estados se anuncie que se puede dejar de utilizar el cubrebocas, no obstante, esto sucederá hasta que lo indique el Comité Técnico de Salud, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.“Va a suceder, en algún momento va a suceder pero no podemos, en mi opinión, tomar esta medida, sin atender lo que opinan los especialistas”, dijo.El Mandatario estatal fue cuestionado al respecto de esta medida que ya ha sido implementada en otros Estados, donde en áreas abiertas se puede concurrir sin cubrebocas.A decir de García Jiménez, la Cuarta Ola de contagios va de salida pero no se ha acabado, aún no se llega a lo mínimo y todavía hay defunciones por COVID-19, aunque de ayer a hoy no se registraron.“Es alentador tener estas noticias pero lo que sí acordó el Comité Técnico de Salud, porque no es cuestión mediática, de capricho ni de observación personal sobre la pandemia, tienen que ser los especialistas quienes lo digan”, expuso.De este modo, aseveró que dicho comité determinó seguir manteniendo las medidas sanitarias de acuerdo con el semáforo epidemiológico.Sin embargo, detalló que si se está en espacios abiertos como un parque, con mucha sana distancia, se puede retirar el cubrebocas, “si no se puede aplicar la distancia, entonces usa el cubrebocas”.Es así que el Gobernador reiteró que debido a la tendencia a la baja, en algún momento se dejará de utilizar esta medida pero serán los especialistas quienes lo indiquen.