Expetroleros del sur de Veracruz solicitarán a AMLO su reinstalación

Extrabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) piden al presidente, Andrés Manuel López Obrador, interceda por ellos para ser reinstalados tras ser despedidos presuntamente de manera injustificada.En el marco de la visita del mandatario federal a Coatzacoalcos, se plantaron frente al Hospital Regional para entregar documentación que comprueba su situación.José Manuel Arias Salazar, coordinador de Petroleros y Mexicanos del Sureste, informó que al menos 5 mil exempleados de la empresa comenzaron a ser despedidos desde 1992 de forma arbitraria y hasta la fecha.“No estamos congregando porque estamos esperando al Presidente. Ya fuimos a México, ya entregamos documentación de los reclamos de justicia que estamos pidiendo que es la reinstalación de los trabajadores de PEMEX, los que fueron rescindidos, que los corrieron injustificadamente, los que no les entregaron sus últimas plazas, los compañeros que por algún motivo ya no fueron contratados”, refirió.Reveló que ya acudieron a Recursos Humanos de la empresa petrolera a realizar las gestiones correspondientes, por lo que ahora esperan ser apoyados por AMLO para que los reinstalen o los basifiquen.“Ya entregamos documentación en México, en Recursos Humano y ya lo tenemos de recibido. Ahorita le vamos a hacer un recordatorio al señor Presidente para que nos tome en cuenta y que vea que las gestiones ya se hicieron. Ahora esperamos que nos pueda apoyar, volviéndonos a reinstalar en nuestro trabajo o basificándonos”, expuso.Asimismo, sostuvo que hay compañeros que fueron despedidos por represión, porque no iban de acuerdo con el sindicalismo, compañeros que no estaban de acuerdo con la corrupción de estar pagando por contrato y que aunque ya iban a recibir su plaza, le brincó otro de confianza del sindicato y le tumbaron su oportunidad.