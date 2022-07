Exploradores se accidentan en cara sur del Pico de Orizaba

Un grupo de ciudadanos que descendían por la cara sur del volcán Pico de Orizaba sufrieron un percance luego de que, debido a un mal juego, uno de ellos resbalara además de que una mujer se perdiera.Miriam Díaz, jefa operativa nacional de la Brigada de Rescate Socorro Alpino, explicó que recibieron una llamada de ayuda para un grupo de excursionistas que se habían accidentado, pero no les dieron más detalles, por lo que se organizó un grupo con personas de las localidades cercanas para ir a apoyarlos.Mencionó que se trató de un grupo de 16 personas de diferentes Estados del país, incluso algunas de Guatemala, que eran llevadas por dos guías. Sin embargo la exploración en grupo de salió de control y se extravió una de las mujeres, además de que un hombre sufriera una caída cuando jugaba, por lo que se lastimó gravemente un brazo.Comentó que afortunadamente encontraron a la mujer y se logró que bajaran todos sin más problemas; el lesionado, oriundo de Coahuila, fue traslado a Puebla para recibir atención médica necesaria.La jefa operativa de la Brigada de Rescate de Socorro Alpino reconoció que ya no es temporada de montaña, pues la lluvia y tormentas eléctricas que se presentan complican las condiciones y máxime si las personas que suben no llevan el equipo y ropa adecuada se ponen en riesgo ellos y a los demás.