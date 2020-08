Explosión de tanque estacionario de gas destruye casa y daña otras más en Soconusco

La madrugada de este viernes en los municipios de Soconusco, Acayucan, Sayula de Alemán, Oluta y colonias vecinas se logró percibir la onda expansiva de una explosión que se había registrado.



Fue en el fraccionamiento Santa Cruz, perteneciente al municipio de Soconusco, donde cuerpos de emergencia se dieron a la tarea de rescate en el domicilio de la calle Santa Martha marcada con el número 35, que quedó hecho escombros.



Trascendió que un tanque de gas estacionario había explotado, y ocasionado daños a la vivienda donde se encontraba y por lo menos 12 casas más a la redonda; sin embargo, se dijo qué tal magnitud de explosión no lo pudo haber ocasionado el tanque de gas, pues en él área había un fuerte olor a pólvora.



La vivienda donde se registró la explosión se encontraba sin sus habitantes, no así la de los vecinos que resultaron con crisis nerviosas tras el fuerte estruendo que tuvo un radio de 10 kilómetros a la redonda donde se logró percibir.



Al menos 12 casas resultaron dañadas de la infraestructura y otras más con cristales rotos, fue el reporte preliminar de este hecho.



Los cuerpos de rescate de Acayucan, Oluta y Soconusco, realizaron los trabajos de apoyo a los vecinos y remoción de escombros con ayuda de una retro excavadora para descartar pérdidas humanas, que por fortuna no hubo, al lugar también acudió el Alcalde de este municipio Rolando Sinforoso Rosas para iniciar la valoración de los daños.