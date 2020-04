Explosión en ingenio Constancia, de Tezonapa, causa alarma a pobladores

Un tubo alimentador de calderas no aguantó la presión y reventó alrededor de la medianoche en el ingenio Constancia, en Tezonapa; afortunadamente, no hubo heridos.



Lo que sí provocó fue pánico entre la población que salió despavorida de su casas, pensando lo peor, luego que en otras ocasiones este tipo de explosiones han sido de consecuencias lamentables.



En esta ocasión no se encontraban personas en ese lugar y sólo fue el estruendo que causó aturdimiento entre los trabajadores que se encontraban cerca, según obreros que laboraban en ese turno.



De todas formas, dijo PC que la empresa no dejó entrar a personal de Protección Civil Municipal y sólo observaron desde afuera de la fábrica pero señalan que no vieron sacar a alguien para trasladarlo a algún hospital.



En este momento la fábrica está parada, aunque siguen descargando los camiones de caña, dejando el producto en la plancha, mientras reparan el daño.