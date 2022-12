Explotó polvorín en Tlilapan

Un polvorín clandestino ubicado en el Barrio de Acatepeapa, comunidad del municipio de Tlilapan, en la región de Orizaba, explotó la tarde de este domingo.Aunque trascendió que hubo heridos, autoridades sólo confirmaron dos personas con crisis nerviosa.La explosión e incendio ocurrió al filo de las 17:10 horas, cuando una chispa alcanzó material explosivo al interior de un cuarto construido con lámina y madera, dónde se elabora pirotecnia.De inmediato una explosión y una densa columna de humo blanco fue escuchada y vista por vecinos de la zona, quienes alertaron a las autoridades preventivas.De acuerdo con vecinos, el estruendo cimbró las ventanas de varias casas a la redonda, pero por fortuna no se cuentan daños materiales ocasionados a terceras personas.Habitantes de la zona apoyaron para sofocar el incendio, hasta el arribo de las autoridades preventivas quiénes aseguraron la zona para evitar que el material restante pudiera tener una reacción por la acumulación de calor.Luego de lo ocurrido, trascendió que al Hospital Regional de Río Blanco fueron llevados dos varones con quemaduras; además otros dos menores habrían resultado heridos. No obstante, esto no fue confirmado por ninguna autoridad.A decir de vecinos de este municipio, fueron enviados al hospital el padre e hijo que venden la pirotecnia.Pero también se habla de que dos niños resultaron con quemaduras no graves y una mujer embarazada, la cual sólo presentó una crisis nerviosa por lo ocurrido.Estos últimos días reiteradas ocasiones autoridades estatales y municipales han hecho el llamado para que la gente no use pirotecnia en este mes de diciembre, ni para celebrar a la Virgen de Guadalupe así tampoco para navidad ni año nuevo.