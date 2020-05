Expolicía de Las Choapas incendia vivienda de su ex pareja y es detenido

Un ex Policía Municipal de Las Choapas fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Publica, luego que en estado de ebriedad prendiera fuego al cuarto de ex pareja, en la colonia México del citado municipio.



El incidente ocurrió la madrugada de este domingo, cuando el ex policía Marco Antonio “N”, arribó a un domicilio ubicado en calle Campeche y comenzara a discutir con su ex mujer identificada como Guadalupe.



Tras unos minutos, dicho sujeto se dirigió al cuarto y le prendió fuego, por lo que vecinos de inmediato dieron aviso al 911.



Instantes después arribaron elementos de la Policía Estatal y lograron asegurar a dicho individuo, quien fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) con sede en Las Choapas.



La agraviada manifestó tener miedo, ya que esta persona la había amenazado con un arma de fuego, por lo que acudió a la Unidad Integral de Procuración de Justicia para interponer la denuncia por daños y amenazas.