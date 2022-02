Expolicía del IPAX denuncia despido injustificado y discriminación

Vinicio Escobar Flores, expolicía de Xalapa y miembro del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial para el Estado de Veracruz (IPAX), acusó al titular de esta corporación, Héctor Manuel Riveros, de ejercer discriminación en su contra al despedirlo por su condición de ser VIH positivo.Mediante denuncias en cartulinas, el afectado pidió la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez para hacer justicia de su caso; luego de ser cesado hace diez días, sostuvo que el funcionario "no tiene escrúpulos" para tratar a los elementos que integran el IPAX."Es una discriminación hacia personas como nosotros con una vulnerabilidad, es lo que estoy peleando, porque el señor Héctor Manuel, comisionado del IPAX, es una persona que no tiene escrúpulos para tratar a la gente, al personal del IPAX; trabajaba y hace poco me despidió por situaciones de mi enfermedad, padezco VIH y creo que ésa es una discriminación hacia nosotros", dijo Vinicio Flores .El exvigilante explicó que además le impusieron faltas administrativas pero aseguró que cuenta con documentos que lo amparan frente a esos señalamientos."Entonces yo pido que se haga justicia por esta discriminación hacia mi persona porque tengo 14 años de estar laborando en esa corporación. El señor (Riveros) siempre se ha visto involucrado en este tipo de problemas desde que llegó esta administración y yo quiero que lo destituyan de ahí prácticamente", declaró.Narró que en el 2020, a raíz de su padecimiento, su salud se vio comprometida pero que pese a ello fue enviado "sin motivo, ni razón" a Tuxpan, sin viáticos o un apoyo extra para ejercer su función en esa ciudad."Me mandó en una situación precaria, ni tenía para gastos ni nada, nosotros los propios empleados tenemos que pagar nuestros propios gastos con nuestro propio sueldo, sabiendo que no alcanza eso", aseguró, mientras enseñaba la pancarta en la que pedía la atención de la Fiscalía General del Estado (FGE).Indicó que hasta el momento no ha acudido a la Secretaría del Trabajo a interponer una denuncia por el presunto despido injustificado basado en su padecimiento de salud; no obstante, dijo que quiere que se le respete su antigüedad y el finiquito que le corresponde, ya que hasta ahora no ha recibido ninguna liquidación."Ya no pienso regresar porque la verdad es una institución mala, mala, en toda la extensión", concluyó Vinicio Escobar Flores.