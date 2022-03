Expolicías de Poza Rica: Estafa millonaria del duartismo que la 4T desdeña

El fraude perpetrado en contra de cientos de extrabajadores de la extinta policía intermunicipal de Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla se irá a juicio, confirmó el abogado de los exelementos que aseguran haber sido despedidos injustamente durante el Gobierno de Javier Duarte.El litigante Adder Juárez Téllez recordó que los efectivos causaron baja en julio de 2015 y algunos recibieron “cheques falsos” o nunca pudieron cobrar la liquidación que por Ley les correspondía por décadas de servicio.Explicó que él representa a unos 170 afectados, quienes hasta la fecha gestionan su caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH); la Fiscalía Especializada Anticorrupción y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).En entrevista, señaló que el jefe de la Unidad Administrativa de la SSP, Ulises Rodríguez Landa, había garantizado que se efectuarían los pagos pendientes, que podrían rondar los 100 millones de pesos.No obstante, el funcionario de la SSP acaba de informarles que los más de 150 expolicías que representa aparecer como “liquidados”, de acuerdo con los archivos que obran en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN).El abogado manifiesta que Rodríguez Landa dejó claro que solamente si la investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) determina que hubo fraude y los elementos no recibieron su pago conforme a derecho, es que se procederá a pagar los sueldos caídos.Juárez Téllez añadió que a la par continúan las gestiones ante las instalaciones de la Fiscalía en Ávila Camacho, donde sostuvo una audiencia con el fiscal Manuel de Jesús González Gallardo, de la Fiscalía Anticorrupción.En dichas oficinas, los funcionarios confirmaron a los afectados que tras dos años y cinco meses después de haber puesto la denuncia correspondiente, todavía sigue la investigación para comenzar a judicializar el caso.“Dicen que no hay un avance, que sigue en etapa inicial. Hay una dilación y una omisión a los oficios turnados ya sea en la Unidad Administrativa de la SSP y en SEFIPLAN, donde queremos un proceso que se dé dignamente de acuerdo con los tiempos que deben llevar”, recriminó.Hasta ahora, de acuerdo con los archivos de la Secretaría de Finanzas, los expolicías despedidos tienen por cobrados los cheques que fueron liberados como finiquito para las centenas de elementos, aunque ha admitido no saber de dónde salió la partida para el cobro.Cabe señalar que los exelementos tienen edades que van desde los 60 hasta los 84 años y tras aquel despido, la mayoría no pudo encontrar otro empleo formal a 7 años de la extinción de la policía intermunicipal.