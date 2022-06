Expolicías intermunicipales otra vez reclaman ante SSP el pago de su liquidación

Viudas, familiares y exintegrantes de la extinta Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla se manifestaron nuevamente en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para exigir celeridad en la investigación por la supuesta falsificación de los cheques de su liquidación, tras la disolución de dicha corporación.El representante jurídico y también víctima de la situación, Ader Óscar Juárez Téllez, recordó que son 100 millones de pesos los que fueron cobrados en nombre de los 400 afectados, algunos por 20 mil, 28 mil, 30 mil y otros por 35 mil pesos, dependiendo de los años de servicio.En la protesta, pidieron hablar con Ulises Rodríguez Landa, titular Unidad Administrativa de la dependencia estatal, ya que acusan que la denuncia por esta situación no avanza en la Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE), a 2 años y 6 meses de haberla presentado."En la Fiscalía no avanza porque según los exhortos que mandó para solicitar la documentación requerida para deslindar responsabilidad no la han turnado, ellos manifiestan que sí y así estamos", cuestionó al apuntar que ya han acudido a otras instancias como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), el Congreso del Estado y a la Ciudad de México para exigir justicia para estos expolicias intermunicipales.Comentó que Rodríguez Landa afirmó que la SSP sí está en la mejor disposición de pagar pero hasta que cause un eventual fallo judicial, el cual tampoco prospera porque el juez de control debe primero revisar los cheques originales que debe tener el banco y la copia de los mismos que debe tener la SSP, para constatar que fueron adulteradas sus firmas."Pero nunca va a suceder eso porque hay muchas trabas en la cuestión de que el juez de control dictamine un fallo a favor. Ya han fallecido 25 de un total de 400 y la idea es esperar a que nos atienda el titular de la Unidad Administrativa y esperar llegar a una negociación, traemos un oficio que firmaron todos para ya llegar a un acuerdo", puntualizó.Lamentó que a casi tres años de estar luchando penalmente, no pase nada en contra de los responsables de la falsificación de los cheques, y aunque han pedido audiencias con la fiscal General, Veronica Hernández Giadáns, y la fiscal Anticorrupción, Clementina Salazar Cruz, todas han sido denegadas.