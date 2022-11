Expone lector que CMAS no repara calle destrozada, en Xalapa

Buenas tardes, equipo de AlCalorPolítico.Com:Quisiera que por este medio informativo nos pudieran apoyar para presionar a CMAS, para que vaya a reparar la banqueta y el tramo de calle en Félix Zuloaga número 60, de la Colonia Revolución, aquí en Xalapa.Y es que se vio afectada debido a la ruptura de un tubo de 10 pulgadas de agua potable que ocasionó una fuga; por la presión de agua que transita, se levantó el tramo de banqueta y socavó la calle.Estos hechos fueron reportados desde las 2:00 de la mañana del día 1 de noviembre y el personal de CMAS se presentó hasta las 12:00 horas del día 2 de noviembre para cerrar la fuga y corregir la falla. Pero hasta el día de hoy, 29 de noviembre del 2022, no se ha presentado para arreglar la banqueta, restaurar el registro de drenaje del domicilio y rellenar la zanja que se formó, que tiene aproximadamente un metro y medio de profundidad.También se dio parte a la fracción CMAS que denominan “zona alta”, que es la encargada de corregir estos detalles. Pero, reitero, no arreglan nada; ya hasta se cayó a la zanja una señora que no se quiso identificar.Solicitamos su apoyo para difundir esta información. Anexo fotos de la calle Félix Zuloaga y su actual condición.