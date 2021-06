Expone personal de Salud que Jurisdicción Sanitaria de Orizaba entregó agua caducada

Inconformidad ha ocasionado entre los trabajadores del Sector Salud que se entregaron en diversos Centros de Salud aguas caducadas. Los empleados, quienes pidieron el anonimato por obvias razones, indicaron que es el colmo que hasta en esta situación no se pueda poner atención.



Cuestionaron por qué es posible que el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Adrián Baruch Alanís, permita que se entregue este producto ya vencido y es que destacaron que es probable que lo hayan tenido embodegado y no lo quisieron sacar por diversos motivos y ahora ya fue repartido pero simple y sencillamente ya no se debe de ingerir.



Consideraron que hay muchas cosas que están mal hechas y afirmaron que también ya han pasado este tipo de hechos desde meses atrás pues se reparte a los Centros de Salud medicamentos a punto de caducar, los cuales ya no se puedan recetar para los pacientes.



Si toman estas medicinas, estarían ingiriendo producto ya vencido. "Por ello creemos que esta es una forma de tratar mal al paciente quien acude a los Centros de Salud con la intención de ser curado de alguna enfermedad o prevenir pero al final de cuentas sencillamente es tratado como ciudadano de tercera".