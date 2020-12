Expone que denuncia contra IMSS, FGE y SEFIPLAN no es atendida por autoridades

C. Lic. Andrés Manuel López Obrador.Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.Presente.Yo, María Concepción Pulgarón Ortiz, no lo quiero tachar de mentiroso pero en mi carpeta (FED/VER/VER/0005053/2019) donde denuncié al IMSS, a la Fiscalía del Estado de Veracruz y a SEFIPLAN (Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz) por el probable delito de falsificación de documentos públicos y uso de ellos, que recibió la Lic. Diana Margarita Rocha Ortiz, agente del Ministerio Público de la Federación Orientadora II de la Unidad de Atención y Determinación Veracruz, a quien acuso públicamente de corrupta y que es solapada por la Fiscalía General de la República (por el Fiscal General Lic. Alejandro Gertz Manero), ya que en repetidas ocasiones le he enviado escritos a su correo y unos los canalizan y me contestan que no hay nada malo en mi carpeta y otras sólo me ignoran o me dicen que les presente pruebas de lo que digo.Pues bueno, yo presenté pruebas ante la Fiscal de que el documento en cuestión es una ST-1 del IMSS, en donde SEFIPLAN firma y sella como mi antiguo patrón y el seguro la califica como si de riesgo de trabajo 4 meses y dos días después y en el Diario Oficial de la Federación dice en el reglamento de prestaciones médicas del IMSS que en cuanto a los riesgos de trabajo, cuando la enfermedad impida el desempeño del trabajo, el certificado de incapacidad temporal inicial se expedirá a título de probable riesgo de trabajo, por un periodo de uno a tres días para su calificación y el mío se tardaron 4 meses y 2 días. Esta prueba consta en mi carpeta, así como otras y la Fiscal que lleva mi carpeta no hace nada, me injuria diciendo por oficio que yo le fui a hacer un escándalo. Indicándoles a los de la Fiscalía en México ¿creen que puedo entrar e insultar a un Fiscal y salir como si nada?Por si fuera poco, no ha hecho nada, tiene que presentar al médico del IMSS y después de un mes que lo citó no compareció y después de un mes volví a ir y le pregunté si ya declaró el doctor, me dijo que sí, a lo que yo contesté que mostraran qué declaró y me preguntó que cuál, le dije “el que firmó la ST-1”.Si todo esto no es prueba de corrupción, entonces señor Presidente dígame qué es, ya que el IMSS es corrupto porque ya lo denuncié por estos mismos hechos ante la Fiscalía del Estado e igual que ahora, puras largas y al final no procedió y cuando los tuve de frente, se rió de mí uno de sus abogados y sólo me dijo: “Ni modo, así es esto”.Qué raro, está pasando lo mismo y del mismo modo y supuestamente ya acabaron con la mentira y el Fiscal General se presta porque ya le pedí que le quitara mi carpeta y sólo me contestaron “eso que pide es muy complejo”. Y cuando les digo que investiguen mi carpeta, me contestan que quieren pruebas, si por eso le pido que investigue, yo he presentado las pruebas.AtentamenteMaría Concepción Pulgarón Ortiz