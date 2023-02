Exponen a sujeto que amenaza y acosa a trabajadoras sexuales, en Xalapa

Hola Buenas Tardes mi nombre es Yereni S. A., tengo 33 años de edad, soy originaria de Veracruz Puerto y estoy viviendo en Xalapa desde el día 28 de diciembre del 2022.Vivo con 3 chicas más y en conjunto trabajamos como Masajistas Tántricas a domicilio, hotel y a veces pero solo en ocasiones atendemos en nuestro domicilio, tenemos un teléfono con el cual hacemos publicidad y es exclusivo de trabajo. Pues el día 4 de enero recibí un WhatsApp del número 2294940607, donde se solicita un “Masaje” pero antes quería ver fotos.Se le respondió que no estaba nadie disponible y que no manejábamos fotos, por lo que enseguida la persona cambió su tono y empezó a decir que acostumbra a dar recomendaciones en Twitter y que subiría una mala reseña.Tras lo anterior, yo le contesté que hiciera lo que quisiera pero que entonces yo también publicaría mi versión y la persona me respondió “pronto nos veremos”; yo le pregunté si eso era una amenaza y me contestó que lo tomara como yo quisiera y que “me empezaría a cagar el palo y me tumbaría todas mis cuentas”. Al día siguiente mi cuenta de Twitter fue cerrada.El 5 de enero, alrededor de las 18:20 horas, recibí otro mensaje vía WhatsApp del número 2283343402, donde preguntaban por una compañera masajista de nombre Johany y agendaron con ella, para la col. Centro; mandaron ubicación en tiempo real y por escrito para la Calle Zamora, esquina Xalapeños Ilustres #7Johany llegó a las 19:00 a la dirección señalada pero enseguida me escribió diciéndome que el sitio era una tipo oficina de Banco (Citibank). Como el celular al que se contactó es de trabajo y ese queda en la casa, me puse en contacto con la persona y me dijo que sí, que esa era la ubicación correcta, frente de una panadería llamada “Pan Rico”, y que es un alto ejecutivo Bancario y que la masajista necesitaba pasar por un proceso de revisión de seguridad para verificar que no llevara armas o droga, lo cual se me hizo súper extraño.Aún así le comenté de la revisión a Johany y me dijo que sí, que lo haría sin miedo ya que solo llevaba sus herramientas de trabajo: aceites esenciales y un aparato para dar masaje. Yo en ese momento empecé a tener desconfianza y le dije que mantuviera su celular en llamada para escuchar el proceso de revisión; el vigilante de la oficina le abrió la puerta de esas tipo de valores (Cometra) e indicó que se fuera con él al baño; dentro del baño le pidió que se desnudara a lo cual johany no accedió y yo, escuchando todo por teléfono, alcancé a decirle que por favor se saliera de inmediato de ahí.Yo escuché cómo el vigilante la quería desnudar y empezó a tocarla indebidamente; ella tomó el teléfono y me dijo que se iba a salir a lo que yo respondí que por supuesto, que ya se fuera.En la llamada me decía que todo estaba muy raro, en eso le escribí al sujeto que contrató y le comenté la situación con su supuesto vigilante; él me contestó que estaba a una cuadra en su camioneta pero como es una persona muy importante sí necesitaba que la revisen de manera sigilosa, a lo cual le respondí tajantemente que no y que, por seguridad, no se le daría ningún masaje. Le dije que la chica quería el pago de $150, lo que gastó en taxis; a lo cual supuestamente accedió pero no pagó y la chica se retiró del lugar porque comenzó a sonar una alarma que debió ser activada por esta persona.El sujeto comenzó a mandar mensajes amenazantes de que tiene amigos en Fiscalía y que nos va a meter a la cárcel por trata de blancas y un sin fin de amenazas. Bloqueamos el número pero la verdad a mí me pareció indignante la manera en que mi compañera fue tratada por lo que, junto con mis otras compañeras, decidimos dirigirnos a la dirección donde fue supuesta la cita.El día 6 de enero llegamos a la dirección y vimos que era como una bóveda de seguridad bancaria; pedí hablar con el gerente pero la persona nos dijo que nadie nos podía atender, entonces nos dirigimos al banco Citibank y pedimos hablar con un gerente, pero tampoco nos querían atender. Una persona por fin accedió y contamos toda la situación, y quedó bastante sorprendida. En ese momento se hizo una llamada con el gerente de seguridad del banco y nos lo comunicaron por teléfono.Al gerente se le explicó también la situación y nos aseguró que nos daría solución y que le dejáramos donde contactarnos para avisarnos qué pasaba con esta persona; solicitamos nombre de esta persona que era el vigilante y su dirección. Quedamos al pendiente y el sábado 7 de enero el gerente de grupo LOCSA se puso en contacto conmigo, diciéndome que quiere ofrecer una disculpa y que la persona que hizo todo eso era un elemento de seguridad privada que habían ya despedido ese mismo día, y que si podíamos llegar a un acuerdo para no involucrarlos, que nos viéramos en un café, a los cual no accedimos.Para el día lunes, una gerente nos llamó desde Monterrey para darnos los datos del sujeto, quien se llama Marco Antonio P. G. y tiene de 24 años.Hubiéramos podido proceder legalmente en ese momento pero honestamente sabemos cómo son las Fiscalías del país y cómo revictimizan, no queríamos eso. Quedamos en que si ya no sabíamos nada de él pues ya ahí quedaba el asunto y que cualquier cosa ya teníamos sus datos.Pero el día 8 de enero la cuenta de Twitter @FAgrupamiento comentó que haría una reseña sobre nosotras y empezó de nuevo con sus amenazas. Se bloqueó al número y el 14 de enero, vía Telegram desde el 2281518716, mandaron una foto mía que yo había subido ese mismo día a mi cuenta de Facebook, y enviaron una captura donde la había subido a dicha cuenta de Twitter arrobando a la Fiscalía de Veracruz y PGR, poniendo que soy una proxeneta.Hablé con un familiar que trabaja para el gobierno y le expresé mi situación y preocupación: me dijo que tengo que denunciar y estar muy alerta, por lo que contraté cámaras de seguridad para mi domicilio, con valor de $3,500 pesos, porque ya estaba en un nivel de preocupación muy grande.Pasaron los días y no había vuelto a saber de él, pensé que ya se había calmado todo pero el lunes de esta semana, alrededor de las 12:45 horas, escuchamos cómo corrían en la azotea del domicilio que habitamos y, tomando valor, subimos a mirar qué pasaba pero no vimos nada. En el transcurso del día, a eso de las 17:30, una publicación de Facebook en uno de los grupos de Xalapa se publicó un comentario obsceno de un perfil de una chica con nombre Gabby, automáticamente supe que era él y me hizo dos comentarios que me alarmaron nuevamente."Por más oscura que sea la noche siempre hay un nuevo amanecer" me pareció mucha coincidencia con lo que había pasado en la madrugada y en otra me dijo que ya sabía cómo era mi casa por dentro, que iba a venir a romperle su madre a mi altar y a nosotras. Tras esto contacté a su antiguo jefe, el Lic. Abraham G., del grupo LOCSA.Al Lic. le pregunté si ha sabido de este sujeto y me dijo que los ha hostigado vía mensajes y amenazado pero que optan por ignorarlo, y que cree que está mal de la cabeza; le dije a mi amiga que fuéramos al domicilio del tipo ya para saber qué quiere de nosotras y el porqué de su odio y ensañamiento. Fuimos a la colonia Veracruz, solicité el apoyo al 911 y me canalizaron al área de policía cibernética, el con reporte 30123-17570. Le dije a la operadora que nos dirigíamos al domicilio de este sujeto y que si nos podían apoyar con una unidad policíaca, y nos mandaron la patrulla 20-3010 en compañía de 3 oficiales; fuimos así al domicilio pero no estaba ni había información relevante.No quiero que seamos un número más en las cifras de feminicidios que llenan este Estado y país, no quiero que se me estigmatice por mi trabajo; soy una mujer libre y tengo derecho a que el Estado me proteja y tiene la obligación de hacerlo. Hoy pido ayuda para encontrar a esta persona de nombre Marco Antonio P. G., a quien no conozco físicamente, pero me está causando mucho, mucho dolor y daño.Sin más que agregar agradezco su tiempo y espero me puedan ayudar, muchas gracias.Atentamente: Yereni S. A.,