Exponen dilación en resoluciones y acuerdos por parte de Juez, en Cosamaloapan

C. Director de AlCalorPolitico

PRESENTE



Por este conducto, me permito ser el portavoz de los abogados litigantes del Distrito Judicial de Cosamaloapan y exponer públicamente la problemática que enfrentamos día a día en nuestras actividades, en relación con las actuaciones y omisiones del Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Cosamaloapan, pues resulta ser que las radicaciones, los acuerdos de trámite y las resoluciones son dictados con una dilación inadmisible, hasta llegar al grado de que en últimos días los acuerdos de trámite están tardando más de 30 días cuando el artículo 61 del Código de Procedimientos Civiles Vigentes para el Estado de Veracruz establece que el término es de 3 días.



Para tratar de resolver el controvertido, nos hemos acercado con diversos funcionarios de dicho Juzgado; sin embargo, al exponerle nuestra inconformidad respecto de las dilaciones procesales nos responden que "....tienen mucho trabajo y si no les gusta quéjense en el Consejo de la Judicatura...".



Ante tal situación, muchos de nosotros nos hemos acercado al área de quejas del Consejo de la judicatura del Poder Judicial del Estado de Veracruz, pidiendo una visita al Juzgado Segundo de Primera Instancia de Cosamaloapan para efectos de que se valore el funcionamiento del Juzgado, pero desgraciadamente nos informan que no es posible llevar a cabo la visita solicitada en virtud de que estas se encuentran suspendidas con motivo de la emergencia sanitaria causada por el denominado "coronavirus".



Y es por lo que nos vemos en la necesidad de hacer pública nuestra inconformidad y por el conducto del medio digital que tiene usted a bien dirigir se haga llegar este mensaje a la Presidenta del Poder Judicial del Estado de Veracruz para que en uso de sus facultades tome cartas en el asunto y resuelva la problemática planteada.