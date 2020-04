Exponen que autoridades del Municipio de Rafael Lucio no aplican medidas ante pandemia

Buen día:



Me gustaría exponer la falta de seguridad y vigilancia en el municipio Rafael Lucio.



A pesar de la contingencia y sabiendo que el Coronavirus se puede propagar, las autoridades no cuidan las calles, no ponen orden en el municipio ni las localidades; dejan que toda la gente ande de las 12 pm hasta las 5 am; algunos borrachos, haciendo escándalos en las calles, un ejemplo donde sucede muy seguido este tipo de cosas es sobre la vía del centro por donde está la estatua San Miguel del Soldado.



Ojalá que las autoridades ejerzan su labor y den solución a este tipo de problemáticas que afectan y ponen en riesgo a los demás habitantes.