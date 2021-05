Exponen que CFE se niega a instalar servicio en colonia de Xalapa

Buena tarde:



Por medio del presente solicitamos su apoyo para hacer una denuncia a CFE, ya que hace algunos días empezamos trámite para solicitar el servicio de medidores en la calle Linderos de la colonia Lomas del Nacimiento, en Xalapa. CFE no nos ha dado el servicio, argumentando que la calle tiene adeudo por multa por la cantidad de $70,000; sin embargo, la dirección del documento que ellos entregaron a un vecino de la calle no coincide, por lo que los vecinos están inconformes por la multa tan elevada.



Llevamos aproximadamente un mes sin luz, solicitamos el alumbrado público porque es una zona muy alejada y tememos por nuestra seguridad. Además de que por la situación de la pandemia de OCVID los niños deberían estar estudiando en casa pero porque no tenemos el servicio no pueden estudiar ni tomar sus clases.



Diferentes vecinos hemos acudido a solicitar el servicio y nos niegan los medidores. Manifestamos nuestra inconformidad sobre el caso y esperamos pronta respuesta de CFE para que nos ponga inmediatamente los medidores que no nos deberían de negar, ya que sí se encuentra liberada la línea de red eléctrica y así ya poder pagar nuestros servicios de luz.



Sin más por el momento, esperamos pronta respuesta anexando fotos de los documentos de instalación.



Atentamente



Vecinos de la calle Linderos, colonia Lomas del Nacimiento