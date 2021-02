Exponen que CONAFE no acata medidas para prevenir contagios entre el personal

Trabajadores del Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE), expresaron que en la dependencia federal no se cumple el decreto presidencial que ordena que ante la pandemia por COVID-19, se trabaje desde casa y por el contrario, son expuestos al virus.



El CONAFE es un organismo descentralizado que tiene como tarea brindar servicios de educación inicial y básica a niños y adolescentes que habitan en localidades marginadas o con rezago social, labores que se habían realizado sin problema, hasta el inicio de la contingencia sanitaria.



A decir de los inconformes, en diciembre del 2020, justo en temporada en la que se elevó el número de contagios, se implementó el trabajo por regionalización, esto, por indicaciones del coordinador territorial en Veracruz, Alfredo Saavedra Peimbert.



Es así que a pesar de que las clases escolares están suspendidas en la entidad, se envió al personal a realizar sus labores a cada una de las regiones que les correspondían, exponiéndolos al virus y además sin el pago de viáticos.



Además, sostuvieron que no se informó cuáles fueron los parámetros para determinar quiénes tenían que salir a las regiones, puesto que personal con menos antigüedad no fue enviado a esas actividades.



Señalaron que aunque no se otorgan viáticos, se pide cumplir con este ordenamiento y a quien exponga no tiene los recursos para hacerlo o decida resguardar su salud y quedarse en casa, se le levanta un acta administrativa.



Es por ello, que ante el temor a ser despedidos en época de pandemia, donde hay escasez de trabajo, se arriesgan a viajar y cumplir con sus labores.



Por tanto, hicieron un llamado a las autoridades estatales y federales para que se cumpla con el decreto presidencial que marca que en las dependencias de gobierno se implementa el home office hasta el 30 de abril, para el resguardo de personal y para evitar contagios.



Cabe señalar que el pasado mes de febrero se realizó cambió de Director, por lo que se espera que el nuevo representante del gobierno federal acate las instrucciones del presidente de la República y acabe con los abusos del anterior encargado, protegiendo a su personal de la pandemia.