Exponen que en Amatlán empresa expide licencias de manejo del Estado de Guerrero

Habitantes de las comunidades y de la misma cabecera municipal denunciaron ante las autoridades municipales que existe una supuesta empresa que se dice llamar “Agencia de Publicidad e Imagen Enlace Empresarial”, que por 300 pesos entrega una licencia de conducir.Ante eso, las autoridades municipales pidieron que, si han sido objeto de fraude, denuncien ante las instancias correspondientes, porque de adquirirlas así, para Transito del Estado, Policía Federal de Guardia Nacional o Policía Municipal o Estatal no es válida.Durante la reunión del Consejo Municipal que se llevó a cabo en esta localidad, expresaron los comuneros que, todavía en la administración pasada se encontraba un módulo en los bajos del Palacio Municipal, ofreciendo licencias del Estado de Guerrero.Esta supuesta empresa se publicitó a través de las redes sociales que se ubicaba en Amatlán, en un local que fue casa de campaña de un partido político pero al abrir el link, no da la pauta, se desconoce qué pasó. Presume que se trata de una empresa fraudulenta.Las autoridades piden a los ciudadanos no caer en este tipo de fraudes, porque ponen en riesgo su dinero y ser infraccionados ante las autoridades que soliciten su licencia de conducir, porque este tipo de licencia es apócrifa, no tiene valides en el estado de Veracruz ni en el país.