Exponen que escuelas de Córdoba siguen condicionando inscripción a pago de cuotas

A pesar de la recomendación de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Sociedades de Padres de Familia de diversas escuelas siguen solicitando la cuota de inscripción, de lo contrario les indican a los tutores que no se puede realizar el registro del estudiante.



Las quejas en redes sociales han ido en aumento, pues no saben a qué autoridad acudir para solicitar que al menos haya prórroga pues los padres indican que no hay trabajo pues muchos fueron despedidos.



Agregaron que además deben contratar Internet y tener dispositivos móviles, pues aun cuando les indican que habrá trasmisión de clases por radio y televisión, las evidencias deben enviarlas por correo electrónico todos los días.



Las escuelas que están cobrando cuotas escolares en esta ciudad, según los padres de familia son: primarias “Venustiano Carranza”, “Guillermo A. Sherwell”, “Francisco I Madero”, “Adalberto Casas”, “Ignacio Zaragoza”; secundarias generales 1 y 3, jardín de niños “Federico Froebell”.



"Nos dicen que el gobierno no paga mantenimiento del edificio, clases extraescolares como danza, computación, inglés, se tienen que comprar termómetros digitales, gel antibacterial, aun cuando saben que no hay fecha para las clases presenciales," dijo Alejandra, una madre de familia inconforme.



Incluso denunciaron que en el caso del jardín de niños "Federico Froebell" les quieren vender los libros, útiles escolares, uniforme y tenis, de manera obligatoria "y eso que es una escuela pública; ese es el negocio de la directora y nadie dice nada".



Las escuelas de nivel básico iniciarán clases a distancia el próximo 24 de agosto, entre quejas y con desconocimiento de los padres acerca del pago de las cuotas escolares, pues si no pagan temen que sus hijos se queden sin matrícula.