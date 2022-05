Exponen que Fiscal puso trabas a denuncia por robo de camioneta, en Veracruz Puerto

Solicito su apoyo para el seguimiento del robo de mi camioneta del día lunes. Ya hice el reporte pero el Fiscal 5to Eduardo de Jesús Carrión Martínez aun no la sube y de inicio no quería levantar la denuncia.El exnovio de la antigua dueña le robó la llave y por eso se la llevó con tanta facilidad. Llegó en un Bora 2007 color gris con placas YRC363A del Estado de Veracruz. Al parecer el tipo se llama Daniel Fortunato Peralta, parece ser doctor en algún hospital de Cardel.Por este medio quiero hacer público el mal ejercicio como prestador de servicio público del fiscal 5to Orientador de nombre Eduardo de Jesús Carrión Martínez, el cual me negó la constancia de hechos de la denuncia I5/425/2022 que hice el día lunes 16 de mayo a las 9:30 horas. También se negaba a tomarme mi declaración para poner la denuncia, negándome un derecho constitucional a mi legítima defensa y entorpeciendo el proceso penal en contra de Daniel Fortunato Peralta López, al cual denuncio por robo de mi automóvil Mazda cx7 2011 con placas 907ZEP.Aunado a esto, en tal fecha presenté mi denuncia por robo de vehículo, quien al momento de firmar primero me imprimió mi entrevista, donde claramente leí que denunciaba el robo de mi vehículo y donde le aporté pruebas, como ejemplo el nombre del responsable, así como de mi testigo.Y cuál sería mi sorpresa que por la tarde cuando acudí de nuevo ante dicha Fiscalía para designar asesor jurídico me percato que la entrevista que yo había leído no es la misma que se encontraba firmada. Es decir, le aumentó que yo denuncie fraude en contra de mi testigo cuando eso no fue así, tal y como lo aclaré en mi entrevista en ampliación.La falta de ética y profesionalismo deja mucho qué decir de este fiscal, ¿acaso tiene nexos con el denunciado?, ¿será familiar o amigo para que este Fiscal esté faltando al principio de un deber legal de ética de profesionalismo, abusando de su cargo y violando un deber al debido proceso?Alteró mi entrevista al poner algo que yo nunca mencioné por lo que pido su apoyo para agilizar dicha denuncia la cual ya tiene pruebas contundentes ante dicho fiscal, de antemano gracias.Atte: Rafael Moreno Martínez