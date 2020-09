Exponen que Normal “Dr. Manuel Suárez Trujillo” no ha entregado documentación a egresados

Buen día:Ya basta de fingir que se está trabajando por y para la mejora de la “Suárez Trujillo”. Según se hace mucho pero no se observa nada. Estamos cansados de la pésima administración del Director de la Normal Superior pues es la fecha en que no nos ha entregado nuestra documentación a los alumnos que egresamos en el ciclo escolar 2019-2020 y nos bloquea para no tener ningún tipo de comunicación.Es una verdadera burla que la BENV teniendo una matrícula escolar tan amplia y que ofrece más de cinco licenciaturas, ya haya entregado a su comunidad estudiantil sus documentos para no entorpecer su ingreso al servicio profesional docente o para los fines que los requieran. ¿Cómo es posible que una escuela con una matrícula grande ya haya entregado y a nosotros, que somos máximo 40 egresados de la única licenciatura graduada, no se nos quiera atender?No sólo los alumnos inscritos han sido víctimas de la pésima administración que actualmente rige a la Normal Superior Veracruzana “ Dr. Manuel Suárez Trujillo ” de la ciudad de Xalapa, sino que los alumnos que recién egresamos nos hemos visto perjudicados por las decisiones y nula comunicación con el director actual, maestro Francisco Javier Pérez Montiel, a quien se le hace de lo más “normal” bloquear a los alumnos cuando pedimos información y ya ni hablemos de apoyo porque no contamos con él en lo absoluto.En esta institución los exámenes profesionales del pasado ciclo escolar se llevaron a cabo de los días 13 al 16 de julio del año en curso. Con previa anticipación hicimos un depósito a la institución de $ 4,200 el cual se nos dijo era para cubrir los gastos del paquete de titulación. Sin embargo, hace unos días, el 14 de septiembre para ser precisos, se nos avisa que había que cubrir otro pago de $1,200 para antes del 21 de septiembre, es decir, se debía juntar prácticamente esa cantidad en una semana sin previo aviso, dinero que desafortunadamente para quienes tenemos que trabajar y cubrir nuestros gastos es algo que representó un verdadero esfuerzo y sacrificio. Este último depósito corresponde al título profesional, pago que no se nos informó que sería extra pero que la escuela ya estaba al tanto del mismo.Como parte del primer pago, la Normal debía entregarnos nuestra acta de examen profesional que es parte del protocolo administrativo, pero debido a las condiciones actuales, no pudo ser entregada en el momento aunque es importante recalcar que es la fecha que no se nos ha otorgado. Hoy por hoy estamos en espera para ingresar al servicio profesional docente donde uno de los requisitos indispensables es entregar provisionalmente el acta de examen, pero cuando la pedimos a la Normal en su lugar se nos envió una constancia con la cual supuestamente se nos haría válido ante la ausencia del otro documento; (dicha constancia) ni siquiera está firmada por el director Francisco, carece de logos oficiales y datos personales de los alumnos, a diferencia de otras escuelas normales del Estado de Veracruz como es la BENV y el CREN de Tuxpan. Como se dice coloquialmente, nos dio atole con el dedo (adjunto documentos).No obstante, ante nuestra insistencia, se nos envió un acta de examen donde únicamente aparecía la firma del director haciendo falta las de los sinodales, foto y firma del sustentante, así como los sellos. Al día de hoy no se nos ha entregado ninguno de nuestros documentos oficiales pero eso sí, son súper puntuales para cualquier tipo de cobro los cuales hemos cubierto para no perder nuestra documentación.Cabe mencionar que desde que comenzó la gestión del maestro Francisco Javier Pérez Montiel, la Normal se ha distinguido por su desorganización y falta de liderazgo en relación a la gestión anterior, ya que el sello que caracteriza al maestro Francisco es el desorden, falta de comunicación y una total falta de calidad humana pues el director manifiesta una actitud soberbia y prepotente que no debería corresponder al puesto que ostenta donde bloquea todos los accesos de comunicación llámese WhatsApp, Facebook, Messenger, números oficiales o personales pues prácticamente tiene bloqueada a casi toda la generación o cuando le llaman, contesta y finge interferencia para colgar y después no responder las llamadas.Los alumnos hemos pasado a ser únicamente un signo de pesos en época de crisis económica y sanitaria, donde se nos atiende sólo si es que hay algún pago de por medio. En lo que respecta a nosotros que desafortunadamente nos tocó graduarnos en esta pandemia, se nos procrastina y no hay una figura de autoridad que nos escuche u oriente, porque sabemos que si esto hubiera ocurrido estando la Dra. Beatriz Rocas Rocas como directora, la cual nos recibió al ingresar a la Normal en el ciclo escolar 2016-2017, ya tendría una respuesta oportuna a nuestras inquietudes, debido a que es una profesional que se caracterizó por su alto nivel de responsabilidad y compromiso, por estar siempre al pendiente de la comunidad estudiantil ya que éramos su prioridad (no olvidemos que las escuelas se deben a sus estudiantes) cosa que no se puede decir del actual director del cual no nos sentimos representados. Es una administración totalmente centralizada donde por fuera se alcanza a ver que es una gestión centrada en intereses personales.Hacemos un llamado a quien corresponda, ya sea la DEN, la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, el Secretario de Educación de Veracruz, Lic. Zenyazen Escobar García o al público en general.Es lamentable para nosotros el tener que recurrir a un medio público para poder ser escuchados, pues el maestro Francisco Javier Pérez Montiel lo que dijo fue que “todos nuestros documentos serán entregados hasta que el semáforo covid esté en verde”, argumentando que por el momento los sindicatos PROHIBEN que sus agremiados sean convocados a la escuela, sin embargo ha hecho que algunos de ellos se presenten en dos ocasiones. La primera de ellas fue el día 1° de septiembre del presente año para aplicar presencialmente el examen de admisión y la segunda ocasión el pasado lunes 21 de septiembre donde a algunos docentes se les pidió participar en la escolta de un evento a distancia (adjunto imágenes).Con esto queda claro que el director no es frontal, es alguien que miente y maneja un doble discurso. Si se ha podido convocar en dos ocasiones a parte del personal tanto académico como administrativo, esto abre la posibilidad de que podamos ser atendidos por el personal del departamento de control escolar y titulación para que otorguen la atención que hemos estado solicitando desde hace ya bastante tiempo, respetando los protocolos de sanidad correspondientes que han venido manejando.Agradecemos a la redacción de Alcalorpolítico por abrirnos este espacio y publicar nuestras peticiones.Atentamente:Juan Mario Aguilar AmadorCinthia Viveros Contreras