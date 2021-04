Exponen que personal de Limpia Pública de Coatepec no recoge toda la basura

Vecinos de la calle 2ª de Bravo, en el municipio de Coatepec, se quejaron debido a que el camión recolector de Limpia Pública municipal pasa sin recoger algunas bolsas de las viviendas.



De acuerdo con los habitantes de ese lugar, este lunes el camión acudió; sin embargo, no levantó la basura de algunas casas y agregaron que no es la primera ocasión que esto sucede.



Asimismo, dijeron que esto les afecta debido a que los perros callejeros, así como gatos, suelen buscar comida y rompen las bolsas, dejando los desechos tirados en las banquetas.



“Ya son varias veces que esto sucede, nosotros sacamos nuestra basura como se nos indica y los horarios y días que nos corresponde pero a veces el camión no se la lleva y no sabemos por qué. Por eso queremos pedirle al encargado de Limpia Pública que haga algo al respecto”, comentaron.



Por ello, pidieron a la autoridad municipal atienda esta problemática y evitar problemas de contaminación en las calles del Pueblo Mágico.