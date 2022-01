Buena tarde:Me gustaría denunciar que en una estancia infantil ubicada en la avenida Ávila Camacho esquina Tuxpan, en Xalapa, hay muchos casos de COVID, sin embargo, los dueños no hacen nada al respecto, siguen ofreciendo el servicio de forma normal sin tomar medidas pertinentes para evitar más contagios.Ojalá las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto para evitar se propague más el virus y evitar que los niños que asisten se contagien.De verdad es alarmante que los dueños no hagan nada y se excusen en que ISSSTE (ya que es estancia subrogada de esta última instancia) no decide suspender el servicio que se ofrece, también en su escuela de primaria ubicada en Lázaro Cárdenas tuvieron contagios y no se hizo nada al respecto.Agradecería mucho que mi denuncia sea publicada de forma anónima para evitar represalias.