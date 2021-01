Exponen repunte de asaltos violentos a taxistas, en Córdoba

En menos de 2 semanas, el gremio taxista de Córdoba registra 4 asaltos con lujo de violencia.



El líder de la Coalición de Taxistas de Córdoba, Jesús Rivera García, mencionó que desde octubre han solicitado una reunión con el delegado del Mando Único, Javier Camaal González, pero no ha tenido respuesta.



Dijo estar preocupado por la falta de interés de la autoridad pues a pesar de los números y de la inseguridad.



Aseguró que buscan trabajar de manera coordinada y ver la estrategia para erradicar los asaltos a taxistas.



'En 9 días llevamos 4 asaltos. No queremos que esto pase a mayores", declaró el entrevistado.



Agregó que si bien en octubre noviembre y diciembre se mantuvieron las condiciones de seguridad, en lo que va de enero los resultados son sumamente preocupantes para todos, no sólo para el pasajero, pues también les ha pasado este tipo de incidentes cuando llevan pasajeros.



En ese sentido reiteró que volverán a solicitar una reunión con el delegado del

Mando Único a ver si tienen una respuesta favorable.



A la par recordó que el año pasado no fue bueno económicamente para el gremio ante la crisis por el coronavirus y ahora les viene a pegar la inseguridad.