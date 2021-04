Exponen trabajadores de hospital del ISSSTE carencias de insumos y de vacunas

Trabajadores de la Clínica Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron en las instalaciones de la misma para exigir la dotación de insumos requeridos en el eje vicio de sus labores cotidianas, pues laboran en pésimas condiciones.



A decir de los quejosos, las áreas de COVID-19, de cocina y de laboratorio no cuentan con los insumos e implementos necesarios para la realización de sus actividades, a pesar de que fue solicitado de manera oportuna la dotación de los mismos a la Subdelegación Médica de la Representación Estatal del ISSSTE, a cargo de Gustavo Mortera Olvera.



En dicha clínica, indicaron los manifestantes, laboran unos 207 trabajadores, los cuales, a pesar de estar laborando en la primera línea de batalla contra el SARS-CoV-2, no han sido inmunizados, aún cuando se les informó que serían vacunados para estar en óptimas condiciones y no contagiarse de la pandemia.



Además, acusaron la falta de suministro de medicamentos, de la que dijeron que en este tema es grave la situación, debido a que son varios los que no sido surtidos de manera oportuna, por lo que son constantes los reclamos de los derechohabientes “que tenemos que soportar sus señalamientos por está carencia”.



“Nosotros no podemos hacer nada, más que pasar estos reclamos a la Subdelegación Médica debido a que la Dirección de la Clínica Hospital se encuentra acéfala, desde hace varios meses”, dijeron.



Finalmente, indicaron que se manifestaron para que las autoridades del instituto se den cuenta de la situación que enfrentan y tomen cartas en el asunto, porque con las acciones que se desarrollan, da mucho que desear la tan anhelado transformación.