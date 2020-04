Buenos días:



Disculpen las molestias pero queríamos ver si nos podían ayudar, ya que en la colonia Lomas de Casa Blanca, en la calle Valdai, llevamos 6 días sin agua. Marcamos a Comisión (de agua) y nadie nos contesta.



El día de hoy está cayendo agua en la calle Montes Urales y ayer cayó en calle Tinaku pero a Valdai no nos ha caído desde hace 6 días. Tenemos grupos de WhatsApp de vecinos vigilantes y es por eso que sabemos que estas otras dos calles sí han tenido agua.



Hemos intentado hacer el reporte vía telefónica pero no responden el teléfono de CMAS y no tenemos agua, el martes 21 de abril fue el último día que nos cayó agua.