Exposición de catrinas en la Casa de la Abuela, 10 años de tradición xiqueña

La tradicional Casa de la Abuela en Xico, cumple 10 años de albergar una exposición de catrinas con motivo del festejo de Día de Muertos.Al respecto, Artemio Pozos Galván, creador de este proyecto, señaló que la idea surgió hace 10 años y están hechas totalmente a mano, pues dijo que no usa ningún molde para su elaboración y cada año aborda un tema diferente.“No uso ningún molde, todo lo hago a base de periódico pegamento y pintura. He tenido temas diferentes en todos estos años: bodas, bautizos, reuniones de familias, pero he tratado de contar historias de la casa”, dijo.Relató que se trata de una casona antigua que fue construida a finales de siglo pasado por sus tatarabuelos, quienes fueron los primeros dueños, pero además el lugar sigue perteneciendo a la misma familia.Y es que aseguró que es una casa llena de historias antiguas que cuenta con muebles y cosas a que suelen estar en otros años en exposición.“Fue idea de mi mamá la exposición, tengo personas que desde hace 8 años vienen, todo empezó como un hobby, pero también es un granito de arena para el turismo, no podemos estar a expensas de la fiesta patronal. Todo lo hago yo, nadie me apoya y es para que el turismo venga”, explicó.Refirió que, en años anteriores antes de la pandemia, la exposición de catrinas se montaba en la calle y solo algunas partes de la casona podían ser visitadas, sin embargo, el año pasado tuvo que hacerlo al interior de la casa, donde abre las ventanas para que los visitantes desde ahí puedan observar a las calaveras que tanta fama han dado al pueblo mágico.