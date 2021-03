Exposición “Psiche”, de Pilar Farfalla, se inaugura este viernes, en ForOculto

La especialista en artes visuales Pilar Farfalla presenta, a partir de este viernes, su exposición virtual “Psiche”, en la galería de ForOculto, exposición que será inaugurada, con todas las medidas de sanidad requeridas, a partir de las 18:00 horas.



La palabra mariposa, en italiano, precisamente es “Farfalla”, tema fundamental dentro de la exposición “Psiche” que presentará obra de gráfica y pintura realizada en esta época de pandemia.



Son 13 piezas, elaboradas en litografía, grabado y pintura, obras que estarán expuestas durante los meses de marzo y abril, con la opción de que la autora podrá realizar un taller, del que oportunamente darán a conocer los detalles.



“Toda la obra que produzco actualmente habla de la metamorfosis de la mariposa. Justamente lo que quiero es llamar la atención en la fuerza de ella, en ese proceso de cambios drásticos, que van del huevo a la oruga, para convertirse en crisálida, para terminar transformada en toda una mariposa”.



“Al empatizar con ella, en el qué se siente con estos cambios tan bruscos, me permite hacer una reflexión con los cambios que tenemos ahora. Es verdad que siempre los tenemos pero ahora con la pandemia estamos en una situación en que tenemos que adaptarnos a una nueva realidad”.



“Es un proceso difícil, que puede doler o resultar incómodo, tal como lo pasan las orugas, que finalmente triunfan al convertirse en una mariposa. Es el proceso que pretendo compartir con esta muestra de trabajo”.



Pilar Farfalla, xalapeña egresada de la Facultad de Artes Plásticas de la UV, explica “llevo bastante tiempo fuera, soy docente de artes visuales, artista independiente. En nuestro campo siempre es difícil pero ahora mucho más con la pandemia, pues no tenemos espacios para exponer”.



“Es un hecho que esta pandemia no terminará pronto, por ello debemos adaptarnos, encontré la oportunidad que da ForOculto, espacio que es un ejemplo de que con todas las medidas de seguridad se activen estos lugares, con la nueva normalidad”.