Exprocurador de Medio Ambiente creó Sindicato ilegal para sus amigos; lo denuncian

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA) presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra exfuncionarios de la dependencia por los delitos de incumplimiento de un deber legal y prevaricación al falsificar documentos para respaldar la creación de un nuevo sindicato en 2018.



El titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés, acusó directamente a su antecesor durante el yunismo, Ricardo Colorado Alfonso, de asociarse con los trabajadores para crear la organización sindical y dejarlo conformado antes de entregar la administración estatal en el mes de diciembre.



"Se coaligaron, están enmarcados en coalición para un fraude y mintieron a la autoridad y son faltas graves. La denuncia es por incumplimiento de un deber legal del exprocurador ambiental y hay delito que se llama prevaricación. Se organizaron para mentirle a la autoridad para obtener un beneficio personal, cuál es el beneficio sindicalizar a sus cuates sabiendo que habían perdido una elección", dijo.



Explicó que tres de los titulares del nuevo sindicato, al cual aún no se le entrega la toma de nota por parte de la Secretaria del Trabajo, tenían puestos de confianza, por lo cual, no pueden sindicalizarse.



"Los tres desarrollan actividades fundamentales en donde no se pueden sindicalizar, los tres. Uno manejaba recursos financieros, otro manejaba recursos humanos y otro manejaba recursos materiales. Después de la fecha constitutiva de este Sindicado en octubre del 2018 y que certifica el propio Procurador a través de documentos oficiales para solicitar el cambio de organización, ellos siguieron firmando solicitudes de dinero y nómina", dijo.



Rodríguez Cortés precisó que esta operación se aplicó en otras dependencias antes de que concluyera la administración estatal de Miguel Ángel Yunes Linares.



Un ejemplo es lo sucedido en la Secretaría de Educación, en donde a sindicalizados se les retiraron la plazas.



"Lamentablemente, hubo funcionarios del Gobierno entrante que no lo ubicaron con esta magnitud. Un ejemplo, el anterior Oficial Mayor de la Secretaría de Educación también hizo lo mismo, le mintió a la autoridad, sindicalizó a sus cuates, les dio una plaza y qué fue lo que sucedió, después de la investigación tuvo que regresar las plazas y regresar el dinero, es exactamente lo mismo que sucedió en la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente".



En rueda de prensa, señaló que fue el pasado 13 de febrero cuando se presentó la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.



Destacó que la PMA ya finiquitó a trabajadores que se habían sindicalizado y otros más desistieron de agremiarse; sólo quedan 10 empleados insistiendo ante la autoridad laboral, sin embargo, no cuentan con el número de personas requeridas para la conformación.