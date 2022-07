Exregidor orizabeño decepcionado por votaciones internas de MORENA

El ex regidor orizabeño José Francisco Aguilar Ramírez, quien participó como aspirante a consejero estatal por MORENA, reconoció sentirse decepcionado por la serie de irregularidades que se dieron durante el proceso de este sábado, pues no se trató de una contienda limpia.Comentó que hubo muchas dependencias de gobierno que exigieron a sus empleados votar de determinada manera, lo cual sabe por sus amigos que trabajan en diferentes instituciones de gobierno y así se lo hicieron saber.Agregó que de manera personal también pudo constatarlo, pues como maestro fue convocado al mismo Centro Orizaba de Convenciones (Coco) y ahí por parte de la Sección 32 del SNTE también tuvieron coacción, pues les dijeron que deberían votar por dos personas.Mencionó que a lo largo de la jornada todos pudieron ver cómo operaban algunos grupos. Hubo más de 20 camiones a lo largo de la jornada y además del acarreo por parte de taxis también.Comentó que en el patio identificó a personal de la SEV operando en dos automóviles, con radio en mano y centenas de formatos en sus cajuelas, repartiendo algo.“Fue una jornada muy sucia, muy lamentable, porque esto no es coherente con la ideología del partido y hubimos algunos candidatos que invitamos a participar a los militantes de manera orgánica, es decir, puerta por puerta y hubo personas de buena voluntad que mejor se retiraron y otros que tenían algún beneficio fueron los que se quedaron, pero por cómo estuvo el proceso el resultado sin duda será sucio”, apuntó.