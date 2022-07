Exreyes de Carnaval no tuvieron apoyo del Comité para sus trajes

Exreyes del Carnaval de Veracruz señalaron que, a diferencia de otros años, en esta edición no hubo apoyo por parte del Comité organizador para los trajes que lucen en los paseos. A decir de Miguel Ángel Alfonso Acosta, “Bugui Primero” Rey de la Alegría del 2006, les habían prometido 900 pesos pero al final no hubo ayuda.Aun así, la cantidad ofrecida es mínima en comparación con lo que llega a costar un traje que puede ser de hasta 5 mil pesos.“No nos dieron nada. Nos prometieron 900 pesos para un traje, ¿900 pesos un traje? No vamos a ponernos cualquier cosa. No es por nada, ni tirarle a nadie. Pero en otras administraciones nunca nos dejaron de dar, nos daban gafetes, los accesos. (Ahora) no nos dieron nada”, expuso.Acusan que hubo desatención por parte de la organización, aun cuando los exreyes representan la tradición del Carnaval.“Bugui Primero” reconoció que sí cumplieron con el carro alegórico pero no así en los accesos a los eventos alusivos a la fiesta.“Nunca había visto un Carnaval tan raro (…) prometieron tantas cosas que muchas no se cumplieron. Hay que estarse peleando que no llevan agua, que nos laven los baños. No nos invitan a ningún lado”, agregó.Para poder costear los trajes, cinco exreyes que participaron recurrieron a pedir apoyo al también exrey de la alegría Víctor Morales Azamar, “Buchaca Primero”, quien costeó 5 trajes que elaboró el diseñador José Luis Férez.