Exsecretaria de Turismo de Duarte dice que Contraloría negó que esté inhabilitada

Psicologo Joaquín RosasDirector de Al Calor PolíticoPresenteEn relación a la nota publicada el domingo 9 de febrero , quiero precisar que la información es confusa, fallando a la verdad y de MALA FE, toda vez que ante el amparo que promoví por diferentes rumores de una supuesta inhabilitación en mi contra, la Contraloría General del Estado a traves de su Directora Jurídica negó mediante oficio dirigido al Juez Federal del Juzgado Decimo Quinto existiera algún procedimiento de Inhabilitación en mi contra, razón por la que el titular del Juzgado negó la suspensión definitiva del acto reclamado (amparo) al NO existir tal Inhabilitación.Por lo tanto, NO es verdad que haya estado o esté inhabilitada para ejercer algún cargo público. Mi vida profesional, por decisión personal, la desempeño desde hace 4 años en la producción de proyectos culturales, artísticos y educativos.Quiero dejar claro que el Juez de Control del Décimo Primer Distrito ha declarado auto de NO vinculación a proceso a mi favor al no encontrar elementos legales para imputarme algún délito.A todos los interesados en conocer la situación legal de la empresa Cerene S.A de C.V, contratada en 2013 para la campaña de Promoción Túristica, pueden recurrir a la SEFIPLAN y al SAT para que les informen que en 2013, la empresa estaba vigente y cumpliendo sus obligaciones.Les comparto el link https://youtu.be/AhzdSDAUrIc , donde podrán conocer los videos que formaron parte de la campaña Veracruz Estado Ideal y que fueron caracterizados por la actriz veracruzana Ana de la Reguera, los mismo que fueron parte de una campaña de promoción contratada a la cadena UNIVISIÓN en varias ciudades de los Estados Unidos.Con base a mis derechos, pido que esta carta sea publicada en el mismo espacio donde me difaman.Atentamente Leticia Perlasca Núñez