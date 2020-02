Exsecretaria de Turismo de Duarte no logra amparo contra inhabilitación

Leticia Perlasca Núñez, exsecretaria de Turismo y Cultura en el Gobierno de Javier Duarte, seguirá inhabilitada para ocupar cualquier cargo público.



Lo anterior, ya que la justicia federal negó concederle un amparo contra la sanción de la dependencia estatal.



La exfuncionaria buscaba que la inhabilitación para obtener un cargo público dentro de la administración pública municipal, estatal o federal, fuese suspendida.



Sin embargo, el juzgado Décimo Quinto de Distrito determinó negarle la suspensión provisional en contra de dicha sanción.



La negativa ya fue notificada a la directora Jurídica de la Contraloría General del Estado de Veracruz, al Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado, a la Contralora General del Estado de Veracruz, así como al titular del órgano interno de la Secretaría de Turismo.



Hay que recordar que en abril de 2019 el juez de control de Pacho Viejo, Luis Roberto Juárez López, determinó no vincular a proceso Perlasca Núñez.



Lo anterior ya que no se acreditó que la exfuncionaria hubiera cometido desvío de recursos por 25 millones de pesos a través de la contratación de una empresa "fantasma".



No obstante, según se reportó en medios informativos, Perlasca Núñez fue señalada de haber autorizado el pago por dicho monto a la empresa Cerene S.A. de C.V., catalogada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT)como fantasma.